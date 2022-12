Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos os seis jogos Final Fantasy Pixel Remaster parecem estar prontos para chegar ao PS4/5 e Nintendo Switch após receberem a classificação ESRB pela primeira vez.

Os jogos da Square Enix já estavam disponíveis no PC via Steam, mas não havia sinal de qualquer tipo de versão de console - apesar de todos assumirem que haveria. Agora, parece que as coisas estão prestes a mudar com acordos e leak-spotter @Wario64 espionando as novas entradas no banco de dados do ESRB dos Estados Unidos. Esse é o banco de dados que todo jogo tem que passar para obter uma classificação antes de entrar em venda.

Os jogos finais Fantasy Pixel Remaster são classificados pelo ESRB para Switch/PS4 https://t.co/WiMLqZpNlL pic.twitter.com/n5gwfejnvg- Wario64 (@Wario64) 12 de dezembro de 2022

Os títulos do Pixel Remaster têm se mostrado populares desde seu lançamento no Steam, mas poder jogá-los em um PC não é bem o mesmo que chutar de volta e jogar, digamos, no Switch. E isso é exatamente o que as pessoas serão capazes de fazer se tudo isso for do jeito que esperamos. Claro, existem as versões iOS e Android, mas isso não é bem a mesma coisa, não é mesmo?

Quanto a quando isso vai acontecer, esse é o palpite de qualquer um. O evento final do 35º aniversário do Fantasy começa no dia 13 de dezembro, portanto, há a possibilidade de que algo seja anunciado então. Mas há a possibilidade de que não será, também.

Tudo o que sabemos é que realmente esperamos que este não seja um falso amanhecer, porque poder jogar Final Fantasy baseado em pixels soa como nosso tipo de presente de Natal.

Escrito por Oliver Haslam.