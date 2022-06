Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Square Enix nos surpreendeu quando lançou Final Fantasy VII Remake em 2020, uma bela atualização de um jogo que tem ecoado através da história dos jogos como uma de suas histórias mais reverenciadas.

No entanto, ele apenas abordou as primeiras seções do título original, mamute, de modo que mais parcelas viriam sempre. Agora sabemos que serão três no total, e a próxima está a caminho - Renascimento da Fantasia Final VII. Descubra todos os detalhes chave, aqui mesmo.

A Square Enix realizou em meados de junho de 2022 uma celebração do 25º aniversário do Final Fantasy VII, e foi durante este livestream que anunciou o Final Fantasy VII Renascimento, a próxima parte de sua reimaginação do jogo base.

Foi uma surpresa agradável por si só, mas ficamos particularmente satisfeitos em vê-lo acompanhado por uma janela de lançamento, em vez de apenas um sinistro "em breve". O jogo está previsto para ser lançado no inverno de 2023, de acordo com a Square Enix.

Atualizaremos este artigo assim que essa janela se tornar uma data de lançamento mais precisa, é claro. Como está, isto significa que 2023 será um grande ano para os fãs da franquia, com Final Fantasy XVI também saindo em algum momento.

O primeiro trailer do jogo não é muito longo, e é bastante ambíguo, apresentando a voz da Aerith discutindo se Cloud e seus amigos têm alguma capacidade de mudar o futuro. Também ouvimos de Cloud, discutindo os planos nefastos de Sephiroth.

Não vemos nenhuma ação ou jogabilidade de batalha, embora as imagens de Cloud e Sephiroth caminhando juntos por uma paisagem dêem a impressão de estar ao vivo em vez de pré-renderizado, sugerindo que o jogo vai parecer muito bom de fato.

A primeira parte da trilogia de remake do Final Fantasy VII só saiu no PS4 antes de ser atualizada e reembalada para o PS5 como a edição Intergrade com Yuffie.

Agora, o Renascimento está previsto para vir exclusivamente para a PlayStation 5 da Sony, confirmando-a como um título totalmente de próxima geração que será capaz de aproveitar ao máximo o rápido SSD e o poder gráfico do console.

Não há nenhuma indicação de que ele chegará ao Xbox em nenhum momento, mas esperamos que ele chegue também aos players de PC, já que a primeira parte já saiu no PC.

A primeira parte do remake da Square do FFVII terminou com uma intrigante explosão de possibilidades multiverso, e a sugestão de que talvez não estivéssemos fazendo um remake reto, mas sim experimentando uma linha de tempo diferente.

Isto significa que certos eventos que temos suposto estarem em pedra (como o famoso destino que aguarda Aerith) podem não ser realmente tão inevitáveis quanto pensamos.

Esse é um tema com o qual a revelação do Renascimento se apanha e corre, embora em um trailer muito breve. Sabemos que estaremos explorando além dos limites de Midgar desde que deixamos a megacidade no final da última parte.

Também parece que há flashbacks para esclarecer a relação entre Cloud e cada um de Zak e Sephiroth em si.

Ainda não vimos nenhum clip substancial de jogabilidade, mas é uma aposta segura que as coisas não vão mudar muito drasticamente em relação aos sistemas do primeiro jogo, o que ofereceu um incrível combate em tempo real que proporcionou uma grande reviravolta na história do jogo baseada em turnos.

Isso significa que você pode esperar mais combate repleto de ação que lhe permite trocar entre personagens em tempo real ou gerenciar suas habilidades enquanto você se mantém com a Cloud, dependendo de como você gosta de jogar.

Escrito por Max Freeman-Mills.