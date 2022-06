Fantasia Final VII O renascimento está chegando no próximo ano, o segundo de uma trilogia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Square Enix sediou uma animada transmissão ao vivo do Final Fantasy VII, e lançou algumas das principais notícias como parte dela - a trajetória do remake do Final Fantasy VII continuará com o Renascimento do Final Fantasy VII, que será lançado no próximo ano.

O jogo vai pegar logo após o sério perigo no final do Final Fantasy VII Remake, e do primeiro trailer parece que podemos esperar ainda mais desvios dos eventos do jogo original, e mais perguntas sobre se seus resultados mais famosos poderiam ser evitados.

Em particular, podemos ouvir Aerith discutindo seu próprio destino, algo que está muito acima no ar devido aos famosos eventos do Final Fantasy VII.

O jogo está chegando exclusivamente à PlayStation 5 no final do próximo ano, sem uma data mais precisa, mas isto ainda representa uma grande notícia dado o potencial para o silêncio radiofônico sobre grandes projetos como este.

Curiosamente, a Square também confirmou que haverá três jogos refeitos no total, sendo este o segundo dos três, de modo que sabemos que nos é devido um bom pedaço mais de exploração da história original, a tempo.

A Square também anunciou um remake do Crisis Core durante o mesmo livestream, embora esse jogo sairá em toda a gama de plataformas no mercado: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch e PC, portanto, claramente não faz parte de qualquer acordo com a Sony para os principais jogos da FFVII.

Será lançado ainda este ano, e parece que não corresponde ao brilho das principais remontagens da FFVII, mas os fãs do jogo de ação um pouco mais obscuro ficarão entusiasmados, no entanto.

Escrito por Max Freeman-Mills.