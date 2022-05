Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Square Enix vendeu Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal em um negócio no valor de cerca de 300 milhões de dólares.

Os novos proprietários, Embracer Group, também assumirão o controle de várias grandes franquias de jogos, incluindo Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain. Os jogos Marvel da Square - The Avengers e Guadrians of the Galaxy - também estão incluídos, mas requerem permissão do titular original da licença(Marvel).

Além disso, mais de 50 outros títulos de catálogos posteriores fazem parte do acordo.

ASquare Enix ainda publicará sua tarifa tradicional, como a série Final Fantasy e Kingdom Hearts, além de alguns jogos ocidentais, como Outriders, Just Cause e Life is Strange.

Entretanto, também planeja usar os fundos extras para expandir suas operações em cadeia de bloqueio, inteligência artificial e a nuvem.

O Grupo Embracer, por outro lado, tem sido extremamente ativo quando se trata de aquisições, ultimamente. Já proprietário de várias marcas, incluindo Koch Media (incluindo Deep Silver) e THQ Nordic. também comprou o estúdio atrás de Borderlands, Gearbox, a empresa de quadrinhos Dark Horse Media, e a empresa de jogos de tabuleiro Asmodee no ano passado.

Sua contagem de estúdios já estava acima da marca de 100 antes da compra da Crystal Dynamics e dos outros ativos da Square Enix.

