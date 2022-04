Kingdom Hearts 4 trailer, telas e o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte de suas celebrações de 20 anos para a franquia Kingdom Hearts, a Square Enix anunciou um quarto capítulo principal: Corações do Reino 4.

Os fãs podem esperar mais uma vez jogar como Sora e seus amigos Disney no RPG de ação que está agora em desenvolvimento.

Aqui está tudo o que sabemos sobre isso até agora, incluindo o primeiro trailer e a seleção de screengrabs.

O último capítulo da série Corações do Reino da Square Enix foi confirmado pela primeira vez em abril de 2022, como parte de uma coleção de anúncios do 20º aniversário.

O RPG de ação estrelará Sora e seus amigos Disney mais uma vez - incluindo Goofy e Donald Duck - em um novo enredo intitulado "Lost Master Arc".

Ele será baseado na nova cidade de Quadratum que, estamos prometidos, é bem diferente de tudo o que vimos na série até agora. Haverá também a estréia do novo personagem, Strelitzia.

"Sora é um herói de videogame original da Disney como nenhum outro, amado por nossa equipe e fãs em todo o mundo". Temos a honra de trabalhar com Tetsuya Nomura e sua equipe por duas décadas para apresentar estas histórias originais de descoberta, coragem e amizade", disse Nana Gadd, diretora da Walt Disney Games. "Este vislumbre da próxima aventura de Sora é apenas o começo - mal podemos esperar para mostrar mais quando chegar a hora certa".

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

A DIsney e a Square Enix ainda não anunciaram que as plataformas Kingdom Hearts 4 serão lançadas. Ficaríamos muito surpresos se não estivesse no PS5, Xbox Series X/S e PC.

Os fãs também esperam as versões PS4 e Xbox One, enquanto há a possibilidade de lançar um cloud editon para o Nintendo Switch também - como com o Kingdom Hearts 3.

Considerando que foi anunciado apenas recentemente e está claramente em um estágio inicial de desenvolvimento, não esperaríamos ver o Kingdom Hearts 4 atingir lojas até 2023.

Algumas telas de anúncios foram afixadas pela Square Enix.

Square Enix

O Kingdom Hearts 4 foi anunciado como parte de um vídeo montado para as comemorações do 20º aniversário da série. Você pode vê-lo abaixo.

O trailer de mais de 7 minutos também mostra imagens de desenvolvimento do capítulo final do Kingdom Hearts Dark Road (uma atualização do aplicativo Kingdom Hearts Union X Dark Road), e do Kingdom Hearts Missing-Link, um novo jogo para iOS e Android.

Escrito por Rik Henderson.