Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Crystal Dynamics confirmou que está trabalhando em um novo jogo de Tomb Raider.

Está apenas no início do desenvolvimento, então pode demorar um pouco antes de vermos algo concreto, mas a continuação da trilogia de reinicialização é ansiosamente esperada.

Aqui está tudo o que sabemos sobre isso até agora.

A desenvolvedora Crystal Dynamics confirmou que o trabalho começou no novo Tomb Raider. Ele não compartilhou muitos detalhes, nem anunciou um nome real. No entanto, ele disse que o novo jogo será construído usando o Unreal Engine 5.

“Esse novo mecanismo se traduz em narrativas e experiências de jogo de nível superior, e é por isso que estamos entusiasmados em anunciar hoje que acabamos de iniciar o desenvolvimento de nosso próximo jogo Tomb Raider, alimentado pelo Unreal Engine 5”, disse em um vídeo. divulgado nas redes sociais.

"Nosso objetivo é empurrar o envelope da fidelidade e entregar a experiência de ação e aventura cinematográfica de alta qualidade que os fãs merecem tanto da franquia Crystal Dynamics quanto da franquia Tomb Raider."

A Crystal Dynamics está incrivelmente empolgada com o futuro do Unreal e como isso nos ajudará a levar nossa narrativa para o próximo nível. É por isso que estamos orgulhosos de anunciar que nosso próximo jogo #tombraider está sendo construído no Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc — Tomb Raider (@tombraider) 5 de abril de 2022

Outros que se comprometeram a usar o Unreal Engine para jogos futuros incluem o CD Projekt Red para seu próximo título de The Witcher, e o Xbox Studio The Coalition, mais conhecido pelos jogos mais recentes de Gears of War.

Para dar uma ideia do que é possível para o próximo Tomb Raider, a demo inicial "Lumen in the Land of Nanite" da Epic Games mostra um cenário de uso semelhante para UE5.

Embora ainda não tenhamos confirmação oficial de que ele está trabalhando especificamente no novo Tomb Raider, o diretor de Days Gone , Jeff Ross, se juntou à Crystal Dynamics como diretor de design.

Estou animado para anunciar que agora trabalho na incrível Crystal Dynamics como Diretor de Design. É tudo o que posso dizer, além de que estou entusiasmado com o projeto, e especialmente com a equipe de pessoas realmente maravilhosas.



Eu me tornarei um Seattleite neste verão.



Também - Venha trabalhar comigo! https://t.co/HjDFIFk7MF — Jeff Ross (@JakeRocket) 5 de abril de 2022

Recentemente revisitamos Days Gone (em 60fps noPlayStation 5 ) e temos que dizer que estamos gostando ainda mais da segunda vez. A decisão da Sony de abandonar a sequência sempre nos desconcertou, então a perda deles pode muito bem ser o ganho de Lara Croft.

Considerando que o jogo está sendo construído no Unreal Engine 5, é altamente provável que ele seja lançado apenas em máquinas capazes de executá-lo.

Isso é PlayStation 5, Xbox Series X / S e PC. Os proprietários de consoles de última geração parecem estar prestes a perder.

É muito cedo no ciclo de desenvolvimento para falar sobre uma data de lançamento. Com toda a honestidade, pode ser 2024 antes de vermos o jogo nas lojas, com a jogabilidade provavelmente não será mostrada até o próximo ano, pelo menos - talvez no retorno de uma E3 presencial em junho de 2023.

Escrito por Rik Henderson.