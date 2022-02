Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se imaginou um aventureiro no estilo Lara Croft? Quer invadir tumbas em busca de brechas em meio a um perigo iminente? Bem, Tomb Raider: The Live Experience abre em Camden Town, em Londres, em abril e você pode fazer parte de uma equipe para fazer exatamente isso.

Criada em parceria com a Paramount Pictures e a desenvolvedora Crystal Dynamics, a experiência leva até oito pessoas por vez em uma jornada com Lara para recuperar um "poderoso artefato".

As zonas são baseadas em momentos-chave da trilogia de jogos Survivor (e, presumivelmente, no último filme de Tomb Raider ). Os participantes escapam de um navio afundando, exploram as selvas da Costa Rica e descobrem uma tumba antiga. Há quebra-cabeças ambientais a serem resolvidos ao longo do caminho e uma ordem secreta sombria para batalhar.

Uma estátua de Lara Croft foi erguida em Camden Town (fora do local do Stables Market) para promover a experiência.

Os ingressos custam £66 por pessoa e estão disponíveis em tombraiderlive.co.uk .

Também anunciada como parte das comemorações dos 25 anos de Tomb Raider é uma coleção de gravuras encomendadas pela Square Enix de 14 artistas. Cada um reimaginou a arte da caixa dos jogos clássicos de Lara Croft e você pode comprar as impressões para ajudar a arrecadar dinheiro para a Girls Make Games. É um programa dedicado a inspirar a próxima geração de criadores, designers e engenheiros de jogos.

As impressões estão disponíveis em uma caixa de 15, ao preço de £ 39,99 na loja Square Enix .

Escrito por Rik Henderson.