Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte de sua apresentação na E3 2021 , a Square Enix revelou Guardiões da Galáxia da Marvel - uma aventura de ação em terceira pessoa com uma campanha para um jogador que mantém o espírito dos filmes.

A empresa lançou, até agora, alguns trailers e várias telas. Ele também anunciou uma data de lançamento e é mais cedo do que você pensa.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os Guardiões da Galáxia da Marvel.

O segundo jogo Marvel da Square Enix é inspirado nos quadrinhos Guardians of the Galaxy e, como em The Avengers, optou por uma história original e um toque único nos personagens. Você também pode esperar influências do filme na jogabilidade e nos diálogos.

O trailer do jogo, com certeza, tem muito humor afiado e momentos no estilo de filme.

Você também pode ver que é um jogo de ação e aventura para um jogador em terceira pessoa com batalhas baseadas em esquadrões.

Você joga como Senhor das Estrelas (Peter Quill), mas também pode instruir cada um de seus companheiros de equipe a realizar seus movimentos especiais durante o combate.

Durante os elementos narrativos, você pode fazer escolhas que terão impacto em seus relacionamentos com os outros Guardiões: Gamora, Draz, Groot e Rocket Racoon.

Guardiões da Galáxia da Marvel tem lançamento previsto para 26 de outubro de 2021.

O jogo será lançado em várias plataformas, incluindo consoles de última geração e de geração atual. Aqui está a lista completa:

Playstation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X / S

PC (digital)

Nvidia GeForce Now

Pré-encomendas para as versões standard e deluxe já estão disponíveis.

Além dos trailers acima, a Square Enix lançou uma coleção de telas e um vídeo de mergulho extra profundo. Você pode vê-los abaixo:

Square Enix

O mergulho profundo é com a equipe de desenvolvimento da Eidos-Montreal ... divirta-se.

Escrito por Rik Henderson.