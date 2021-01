Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hitman 3 foi lançado em várias plataformas na quarta-feira, 20 de janeiro, com críticas brilhantes aparecendo online, incluindo Pocket-lint .

Especialmente bem recebidos são os gráficos desse jogo noPlayStation 5 , Xbox Series X / S e PC, rodando em até 4K e 60fps nos consoles de última geração.

No entanto, também houve alguma confusão sobre o rastreamento de raios. Alguns estabelecimentos afirmam que os efeitos de traçado de raio na versão PS5 podem ser ativados por meio do menu e / ou que a versão Xbox Series X tem traçado de raio ativado por padrão.

Infelizmente, o rastreamento de true ray também não está disponível em nenhum formato. O Pocket-lint foi informado de que não está disponível no lançamento, mas a IO Interactive irá introduzir o ray tracing no PC e nas versões do próximo console "ainda este ano".

Para ser honesto, a iluminação e os reflexos do jogo já são excelentes, então isso será apenas a cereja do bolo quando acontecer.

Em outras notícias, os problemas com a transferência de progressão do Hitman 2 para o Hitman 3 agora parecem ter sido resolvidos. Agora você pode sincronizar seu progresso em profile.hitman.com/carryover , com os problemas do servidor aparentemente corrigidos.

Você só precisa usar a mesma conta IOI para Hitman 3 dos jogos anteriores da trilogia e seguir as instruções nesse site.

Escrito por Rik Henderson.