Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hitman 3 estará disponível a partir de quarta-feira, 20 de janeiro, no Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. No entanto, o jogo extremamente ambicioso e de aparência deslumbrante também estará disponível no Nintendo Switch a partir do mesmo dia - tudo graças à tecnologia Cloud Streaming da Nintendo.

Ele segue outros jogos "Cloud Version" - Resident Evil 7 Biohazard e Assassins Creed Odyssey, lançados apenas no Japão, e o Control mais universalmente disponível .

Isso significa que, para jogar, você precisa de uma conexão permanente com a Internet e de uma conta Nintendo , de forma que não possa ser jogado durante a viagem. Mas também significa que você terá uma experiência semelhante à versão em outras plataformas, independentemente de quaisquer limitações de hardware.

Hitman 3 marca o fim de uma excelente trilogia. Ele encerrará o enredo de World of Assassination, que passou por inúmeras missões e capítulos desde a reinicialização de Hitman em 2016.

Naturalmente, os proprietários de Switch não puderam jogar os dois jogos anteriores, então ainda não descobrimos se missões adicionais podem ser compradas para jogar no Hitman 3. Parece que sim, mas estamos aguardando a confirmação final.

Infelizmente, você não receberá as missões do Hitman 1 e 2 de graça.

Escrito por Rik Henderson.