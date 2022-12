Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há poucas séries de jogos tão famosas ou de tão longa duração como o Final Fantasy - os jogos de RPG são muito apreciados em todo o mundo, e a série produziu vários dos melhores jogos de RPG de todos os tempos.

Não surpreende, portanto, que seja uma grande coisa quando o próximo jogo Final Fantasy for anunciado, o que a Sony sabia muito bem quando revelou o jogo no final de 2020 como parte de uma vitrine do PS5. O que você precisa saber sobre a próxima grande entrada na série, no entanto? Continue lendo para saber.

Final Fantasy 16 trailers e data de lançamento

Para ir direto ao assunto, o Final Fantasy 16 será lançado em 22 de junho de 2023, como confirmado no The Game Awards em dezembro de 2022.

O primeiro trailer do Final Fantasy 16, por mais detalhado que fosse, não terminou com uma data de lançamento para o jogo, como você pode ver abaixo.

Recebemos um segundo trailer no início de junho de 2022, que confirmou que o jogo sairá no verão de 2023, dando-nos uma janela durante a qual podemos esperá-lo.

Isto foi seguido em outubro de 2022 com um novo trailer de história impressionante que você pode ver abaixo.

Também sabemos muito sobre os desenvolvedores do jogo - ele está sendo produzido por Naoki Yoshida e dirigido por Hiroshi Takai, que teve uma grande participação no renascimento e no sucesso renovado do Final Fantasy 14, o jogo online que ainda está prosperando agora. Seu sucesso parece tê-los reservado o maior trabalho possível - dirigir o navio em um novo jogo de linha principal.

Plataformas do Final Fantasy 16

Na frente da plataforma, há um pouco mais de clareza, pois sabemos que o jogo será um exclusivo da PlayStation, pelo menos por um período, e chegará ao PS5 e a nenhum outro lugar.

Esperávamos que o jogo provavelmente chegasse ao PC próximo ao lançamento também, mas a questão de chegar ao Xbox é um pouco mais difícil de adivinhar. No entanto, ignorar completamente o Xbox seria uma jogada muito ousada, por isso imaginamos que ele irá balançar nos consoles da próxima geração da Microsoft depois de um pouco de tempo, provavelmente um ano, ter passado.

Infelizmente, como está se tornando cada vez mais o padrão para grandes lançamentos, não teríamos esperanças sobre uma porta para o Nintendo Switch - o jogo parece graficamente intensivo, então há poucas chances de que funcione no hardware mais limitado da Nintendo.

História do Final Fantasy 16

Naturalmente, a chave para qualquer jogo Final Fantasy é sua lista de personagens, e a história em que eles estão envolvidos. Podemos colher uma boa quantidade sobre o que nos espera durante o décimo sexto jogo do trailer e quais informações a Square divulgou até agora.

O jogo é ambientado na terra de Valisthea, dividida em seis reinos e dominada pelos Cristais-mãe montanhosos, a fonte da magia no mundo. Como você pode imaginar, porém, nem tudo está bem - cada nação tem um Dominante nele, uma pessoa viva que contém um poder mortal chamado Eikon, que pode surgir na forma de um monstro titânico. Algumas dessas pessoas são como a realeza, enquanto outras estão mais próximas das armas na forma como são tratadas.

Os personagens que conhecemos até agora incluem Clive Rosfield, que se parece muito com nosso protagonista central nesta fase - ele jurou proteger seu irmão mais novo, Joshua, que é um Dominante. Jill Warrick, por sua vez, é uma amiga íntima de ambos. Este trio tem sido detalhado, mas não sabemos muito mais além do fato de que alguma forma de tragédia desencadeará uma busca de vingança liderada por Clive.

Divertidamente, no final de junho de 2022 recebemos a confirmação de que o jogo terá sotaque exclusivamente britânico, sem americanos lá para quebrar a ilusão aceita de um cenário ao estilo europeu. De acordo com o produtor Naoki Yoshida, os atores vocais ingleses também terão a sincronização total dos lábios.

Jogo final de Fantasia 16

Pelo que podemos dizer da jogabilidade mostrada nos trailers até agora, o Final Fantasy 16 parece estar pronto para trazer evolução, não revolução, para a jogabilidade recente da série. Como o FF15, parece que vamos ter combate em tempo real para manter as coisas ativas, mas o sistema parece um pouco mais reativo e rápido.

A jogabilidade até agora também tem sido focada em torno de um personagem jogador, ao invés de uma festa - isto poderia ser uma grande mudança para a série após décadas de títulos onde se controla as ações de múltiplos personagens enquanto lutam juntos.

Além disso, supomos que teremos um mundo para explorar, como nas entradas anteriores, e muitos pedidos secundários para completar, se quisermos. Esperamos que tudo isso possa ser um pouco mais interativo do que foi no FF15, também, com a exploração nesse jogo um pouco afetada pela dependência das estradas - com um cenário mais alto no estilo fantasia desta vez, estamos ansiosos para correr um pouco mais pelo campo.

Em uma grande entrevista com a GameSpot, esta idéia foi na verdade um pouco refutada, com o produtor Naoki Yoshida confirmando que o jogo terá áreas de hub aberto, mas não um mundo totalmente aberto.

Ele também confirmou que as batalhas do Eikon vislumbradas no trailer de jogo de junho de 2022 serão uma parte importante do jogo, com jogadores capazes de às vezes assumir o controle direto através do Clive. Algumas vezes, porém, Clive estará navegando por estas batalhas como um humano, anão pelos Eikons acima dele.

Aparentemente, controlaremos Clive através de múltiplos períodos de tempo, pois ele envelhece de um adolescente até os seus trinta anos, então a história parece que terá uma escala maior do que alguns contos de Fantasia Final recentes.

Yoshida confirmou que o tom mais escuro dos trailers é preciso - este será o primeiro Final Fantasy em idades a receber uma classificação madura em muitos territórios, aparentemente, já que a equipe criativa estava empenhada em explorar alguns temas um pouco mais realistas e adultos.

Escrito por Max Freeman-Mills.