Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem poucas séries de jogos tão famosas ou tão duradouras quanto Final Fantasy - os imponentes jogos de RPG são absolutamente amados em todo o mundo, e a série produziu vários dos melhores jogos de RPG de todos os tempos.

Sem surpresa, portanto, é um grande negócio quando o próximo jogo Final Fantasy é anunciado, que a Sony conhecia muito bem quando revelou o jogo no final de 2020 como parte de um mostruário do PS5. O que você precisa saber sobre a próxima grande entrada da série? Leia mais para descobrir.

O que não temos notícias imediatas, apesar do trailer mostrando o jogo muito bem polido e tendo uma jogabilidade real nele, é quando Final Fantasy 16 será lançado.

Tendo tido essa revelação bastante extensa no final de 2020, no entanto, esperamos mais notícias em breve. A Square Enix confirmou que ouviremos mais detalhes no início de 2021 e também sabemos bastante sobre quem está no comando do jogo.

Ele está sendo produzido por Naoki Yoshida e dirigido por Hiroshi Takai, que teve uma grande influência no renascimento e sucesso renovado de Final Fantasy 14, o jogo online que ainda está prosperando agora. Seu sucesso parece ter reservado para eles o maior trabalho possível - dirigir o navio em um jogo de linha principal.

Portanto, a equipe parece estar bem e teremos que esperar para ouvir mais sobre uma possível janela de lançamento. Estamos esperançosos, porém - o jogo parece em melhor forma do que muitos na primeira revelação.

Na frente da plataforma há um pouco mais de clareza, pois sabemos que o jogo será exclusivo do PlayStation, pelo menos por um período, e estará chegando ao PS5. Há uma chance de que funcione no PS4 também, embora não apostássemos nossa casa nisso.

Esperávamos que o jogo chegasse ao PC perto do lançamento também, mas a questão de chegar ao Xbox é um pouco mais difícil de adivinhar. Pular o Xbox totalmente seria uma jogada realmente ousada, então imaginamos que ele vai explodir nos consoles de próxima geração da Microsoft depois de um pouco de tempo, provavelmente um ano, se passar.

Infelizmente, como está se tornando cada vez mais o padrão para grandes lançamentos, não ficaríamos muito esperançosos com uma porta para o switch Nintendo - o jogo parece graficamente intensivo, então há poucas chances de funcionar no hardware da Nintendo com potência mais limitada .

Claro, a chave para qualquer jogo Final Fantasy é sua lista de personagens e a história em que eles estão envolvidos. Podemos colher uma boa quantidade sobre o que nos espera durante o décimo sexto jogo do trailer e quais informações a Square tem lançado até agora.

O jogo se passa na terra de Valisthea, dividido em seis reinos e dominado pelos montanhosos Mothercrystals, a fonte da magia do mundo. Como você pode imaginar, porém, nem tudo está bem - cada nação tem um Dominante, uma pessoa viva que contém um poder mortal chamado Eikon. Algumas dessas pessoas são como a realeza, enquanto outras estão mais próximas das armas na forma como são tratadas.

Os personagens que conhecemos até agora incluem Clive Rosfield, que se parece muito com nosso protagonista central neste estágio - ele jurou proteger seu irmão mais novo, Joshua, que é um Dominador. Jill Warrick, por sua vez, é amiga íntima de ambos. Este trio foi detalhado, mas não sabemos muito mais além do fato de que alguma forma de tragédia irá desencadear uma busca por vingança liderada por Clive.

Pelo que podemos dizer sobre a jogabilidade exibida no trailer de anúncio, Final Fantasy 16 parece que está definido para trazer evolução, não revolução, para a jogabilidade recente da série. Como o FF15, parece que teremos combate em tempo real para manter as coisas ativas, mas o sistema parece um pouco mais reativo e rápido.

Também tudo parece ter um tom um pouco mais maduro - tem sangue à mostra, pessoal! Além disso, assumiríamos que teremos um mundo superior para explorar como nas entradas anteriores, e muitas missões secundárias para completar, se assim o desejarmos. Temos esperança de que tudo isso possa ser um pouco mais interativo do que no FF15 também, com a exploração desse jogo um pouco afetada pela dependência das estradas - com uma configuração de alto estilo de fantasia desta vez, estamos procurando ansiosos para corrermos um pouco mais pelo campo.

Escrito por Max Freeman-Mills.