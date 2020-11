Tomb Raider Reloaded é o próximo jogo de Lara Croft e chegará aos dispositivos móveis em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Square Enix revelou através de um teaser trailer que o próximo jogo da família Tomb Raider será Tomb Raider Reloaded. Mas longe de ser um thriller graficamente intenso e geralmente tenso de alta resolução como os últimos dois títulos de console , este é um jogo gratuito para smartphones.

Infelizmente, nenhuma jogabilidade é realmente mostrada no teaser postado no YouTube; no entanto, é descrito como um jogo de arcade de ação, o que significa que é improvável que seja como o corredor sem fim Lara Croft: Relic Run ou o quebra-cabeças baseado em turnos Lara Croft Go atualmente no Android e iOS.

No trailer, você verá alguns dos inimigos clássicos, incluindo aranhas gigantes, um lobo, um monstro de rocha e - é claro - um dinossauro, com Lara Croft em seu tradicional colete azul-petróleo e shorts bege mostrados apenas no final .

Essas são todas as informações de que precisamos agora. Não temos qualquer indicação de como será a jogabilidade, mas parece - com base na arte do vídeo - que é um pouco mais cartoonista do que alguns dos títulos de console sérios.

Também não temos informações específicas sobre as datas de lançamento, apenas que será lançado em 2021 no celular e que você poderá baixar e jogar gratuitamente. Isso quase certamente significa que apresentará anúncios e compras no aplicativo, o que pode não ser tão popular, mas é esperado de títulos para celular.

Escrito por Cam Bunton.