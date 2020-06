Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Square Enix anunciou que os Vingadores da Marvel serão um jogo de lançamento para PlayStation 5 e Xbox Series X. Além disso, se você comprar o jogo no PS4 ou Xbox One primeiro, receberá uma atualização gratuita para a respectiva versão de próxima geração.

O jogo estará disponível no PS4 e Xbox One, bem como no PC e Google Stadia , a partir de 2 de setembro. As versões de próxima geração serão lançadas juntamente com o novo feriado de 2020 dos consoles.

A editora também revelou que perfis e jogos salvos criados para as versões de geração atual serão transferidos após a atualização para a próxima. Isso garante que seu trabalho duro não seja redefinido.

Além disso, a reprodução entre gerações será suportada. Os jogadores no PS5 poderão jogar com os do PS4. Os jogadores do Xbox Series X poderão se conectar com seus colegas do Xbox One.

Embora a Square Enix não tenha nomeado seu incentivo à atualização, ela é semelhante ao Xbox Smart Delivery e ao Dual Titularity da EA.

Os Vingadores da Marvel estão sendo desenvolvidos pelo estúdio Tomb Raider, Crystal Dynamics. Ele apresenta uma história original e coloca o jogador no controle de vários membros dos Vingadores, incluindo Thor, O Hulk e, é claro, o Capitão América.

A versão PS5 apresentará tempos de carregamento mais rápidos, resolução aprimorada, texturização e destruição de armaduras aprimoradas, rastreamento de raios e a capacidade de escolher uma taxa de taxa melhor ou gráficos aprimorados. Ele também utilizará os hápticos avançados disponíveis no controle PS5 DualSense.

Você pode descobrir mais sobre o jogo através de um fluxo digital para começar às 18h (horário de Brasília), amanhã, quarta-feira, 24 de junho.