Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O mundo foi pego de surpresa - a tão esperada demo de Final Fantasy VII Remake caiu, sem aviso prévio, e está disponível agora na Playstation Store.

A demo compreende o primeiro capítulo do jogo, começando com a memorável missão de bombardeio do Mako Reactor 1. Seu progresso na demo não será transferido para o jogo principal se você o comprar posteriormente, o que talvez seja uma vergonha.

Acabamos de lançar a demo gratuita de #FinalFantasy VII Remake na PlayStation Store.



O que você está esperando? Faça o download agora e experimente o início da história por si mesmo! # FF7R



https://t.co/Gi4onqN0Cb pic.twitter.com/rX0ELUINHO - FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) 2 de março de 2020

Como um pequeno incentivo de bônus, porém, a Square Enix está lançando um tema para download gratuito para o seu Playstation 4 se você baixar a demo - esse tema estará disponível para download no mesmo dia em que o jogo completo for lançado, em 10 de abril.

É claro que esse lançamento não permitirá que você jogue toda a história e os locais originais do jogo - é apenas o primeiro de uma série de lançamentos planejados que eventualmente incluirão o remake completo quando completo. Quanto tempo essa série deve levar para ser lançado na íntegra é um mistério.

Este primeiro capítulo abordará a seção do jogo em Midgar, antes de permitir que os episódios subseqüentes o levem mais longe, mas se a espera de cinco anos para essa parte do jogo for algo a mais, ainda podemos esperar um pouco antes podemos jogar partes posteriores do jogo.

Entretanto, enquanto isso, a demo provavelmente vai agradar muito seu apetite - você pode baixá-lo na Playstation Store aqui ou no console.