Spotify faz seu movimento metaverso de abertura da Ilha Spotify em Roblox

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Enquanto muitas empresas jogam fora a palavra "metaverso" apenas para obter pontos de destaque no bingo buzzword, Spotify e Roblox estão mostrando como isso é realmente feito, anunciando a abertura da Ilha Spotify.

Spotify Island é um lugar onde "fãs e artistas ... podem sair e explorar um país maravilhoso de sons, missões e comerciantes exclusivos".

Roblox é um jogo popular entre as crianças, porque permite criar os jogos que as pessoas podem então jogar. É, na realidade, uma manifestação de como muitas pessoas pensam que será o "metaverso", onde você tem controle completo do que está acontecendo no mundo que você cria. Tem mais de 40 milhões de usuários ativos diariamente.

Spotify diz que é a primeira empresa de streaming a ter uma presença na plataforma, permitindo uma interação mais próxima entre artistas e fãs - e permitindo que Spotify ofereça algo mais do que apenas seu streaming de música em sua própria plataforma.

Não é a primeira vez que realizamos concertos em jogos - Fortnite, por exemplo, realizou muitos concertos - mas o nível de interação proporcionado através da gamificação que Roblox permite acrescenta uma nova dimensão.

Spotify Island não é um destino único - você poderá viajar através de portais para outros destinos que se abrirão para eventos especiais, sendo o primeiro o K-Park, dedicado ao K-Pop, com os artistas Stray Kids e SUNMI envolvidos. Há a promessa de outras áreas e de outros artistas no futuro.

É claro que também haverá comerciantes virtuais exclusivos para as pessoas comprarem - assumimos que isso será usando Robux, a corrente dentro do jogo da Roblox. Isto significa que há um elemento financeiro também para o Spotify. Se você pode vender seu comerciante para os jogadores para que eles usem em outro lugar na Roblox, então há uma nova dimensão para a economia dos fãs.

E é muito isso que as pessoas querem dizer quando falam sobre o metaverso: aqui você tem duas plataformas diferentes se reunindo no mundo virtual para criar uma nova experiência - e a probabilidade é que isso atrairá muitos usuários mais jovens.

Você pode encontrar Spotify Island na Roblox aqui mesmo.

Escrito por Chris Hall.