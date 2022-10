Os fones de ouvido para jogos Sony Inzone ganham até £30 de desconto na venda na Amazônia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A linha de fones de ouvido Inzone da Sony só foi lançada recentemente, mas já há um acordo a ser feito como parte da Prime Early Access Sale da Amazon.

Tanto o Sony Izone H3 com fio quanto o Inzone H7 sem fio têm dinheiro até o final do jogo de hoje, 12 de outubro de 2022.

Você pode obter até 26% de desconto no preço ao comprá-los da Amazon. Você só precisa ser um membro Prime para poder resgatar as ofertas.

Fone de ouvido para jogos sem fio Sony Inzone H7 - economize £30 Os fones de ouvido para jogos Inzone de médio alcance da Sony são ótimos para PC e PlayStation 5. Ele tem latência extremamente baixa e 360 surround espacial para fazer parecer que o áudio está vindo de todos ao seu redor. Normalmente £199, agora apenas £169. Ver oferta

Fones de ouvido para jogos Sony Inzone H3 - economize 26% O fone de ouvido Inzone de nível básico é cabeado, mas ainda vem com suporte para som surround espacial 360 e compatibilidade com PC e PS5. Normalmente £89, agora apenas £64,99. Ver oferta

A linha de fones de ouvido Sony Inzone foi introduzida neste verão como parte do impulso da empresa japonesa no mercado de jogos para PC. Naturalmente, como também produz o console PlayStation 5, os fones de ouvido funcionam da mesma forma com aquela máquina e até mesmo com uma estética semelhante.

A vida útil da bateria nos modelos sem fio é impressionante, com o H7 capaz de durar até 40 horas entre as cargas. Além disso, se você quiser usá-lo com um PC, há um software dedicado que lhe permite sintonizar a experiência a seus próprios gostos.

A Sony também dispõe de alguns monitores em sua linha Inzone e planeja produtos futuros também.

