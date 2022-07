Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou planos para acabar com o suporte ao cliente da PlayStation através do Twitter.

A partir de 1º de agosto, as contas individuais da empresa na Europa, Austrália e Nova Zelândia e nas Américas não estarão mais disponíveis para receber pedidos de suporte de jogadores.

Atualmente, o atendimento ao cliente 24 horas por dia está à disposição de milhões de usuários e já está em funcionamento há mais de uma década. O cabo que serve as Américas, por exemplo, tem atualmente 1,7 milhões de seguidores e está em operação desde 2010.

Seguindo adiante, os usuários da PlayStation serão direcionados para o site oficial da empresa e um de seus canais de suporte no YouTube.

Como visto nas respostas ao tweet da conta sobre o assunto, abaixo, a resposta às notícias foi bastante variada.

A partir de 1º de agosto, o suporte de 1 para 1 PlayStation via Twitter não estará mais disponível. Para se conectar com o PlayStation Support, visite https://t.co/XrvlucY4jr Para artigos de suporte e recursos de auto-ajuda, visite https://t.co/RfTB4Wzxlp Para vídeos de suporte, visite https://t.co/9dKMRCgkY2-- Pergunte ao PlayStation (@AskPlayStation) 18 de julho de 2022

Alguns usuários não estão particularmente felizes por terem que ir a outro lugar, embora outros tenham indicado que faltava o apoio da Sony através da plataforma de mídia social - particularmente com relação às questões do PS Plus - e que a aposentadoria muda pouco. Muitos esperançosos também são vistos ainda tentando apertar um último pedaço do suporte um-para-um antes que o mês termine.

Se este movimento é indicativo de algo mais amplo, é claro, ainda está para ser visto.

A Sony, como dizemos, ainda está apoiando métodos alternativos para que os clientes se aproximem, mas nunca é ideal ver algo que sirva a uma comunidade dedicada ser enlatada - especialmente um que ainda depende claramente das pessoas para resolver seus problemas técnicos com os consoles da empresa.

Aqui se espera que o suporte individual ainda possa de alguma forma ser tão acessível quanto o Twitter já provou. E, se não, você pode sempre escanear nossas dicas e truques ocultos do PS5 a fim de solucionar seus problemas.

