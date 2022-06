Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony lançou uma marca dedicada a equipamentos de jogos para PC e acessórios PlayStation 5.

A linha de jogos Inzone começa com fones de ouvido e monitores premium tanto para jogadores de PC como de console.

Inicialmente, há três fones de ouvido na linha. O modelo principal é o Sony Inzone H9 - um fone de ouvido cancelador de ruído sem fio com 360 Spatial Sound para jogos em PC e suporte para áudio 3D no PS5.

Ele utiliza tecnologias que também podem ser encontradas nos magníficos fones de ouvido WH-1000XM5, também lançados recentemente. Isso inclui os materiais usados nos fones de ouvido para conforto, como o couro sintético macio.

Além disso, há o cancelamento ativo de ruído e um modo de som ambiente que pode ser trocado com um botão na parte frontal. Dessa forma, você pode ouvir facilmente ruídos externos quando necessário.

O H9 também tem um microfone de lança com certificação Discord que é ativo quando para baixo, mas silencioso quando movido para uma posição mais alta. E vem com iluminação LED, e até 32 horas de duração da bateria (com o cancelamento de ruído desligado). Carregamento rápido significa que você recebe uma hora de jogo por apenas 10 minutos de tempo de carga.

O Inzone H7 é um modelo sem fio com uma estética semelhante, mas sem iluminação LED e fones de ouvido de nylon em vez do couro sintético. Também não há cancelamento ativo de ruído, mas a duração da bateria é melhorada - até 40 horas.

Finalmente, o Inzone H3 é um fone de ouvido com fio que corta em várias características, mas mantém as capacidades de som 360 Spatial Sound / 3D Audio.

Em termos de monitores, o Inzone M9 é o carro-chefe. Ele oferece uma resolução de 4K e HDR com uma gama completa de retroiluminação com escurecimento local. Também tem uma taxa de atualização de 144Hz, usa um painel IPS e apresenta um tempo de resposta de 1ms GtG (Gray to Gray).

Seu companheiro estável, o Inzone M3, baixa a resolução para Full HD, mas aumenta a taxa de atualização para 240Hz.

Ambos os monitores compartilham projetos similares, com um suporte para tripé de baixa profundidade e vêm com conectividade para teclado, mouse e monitor. Curiosamente, você pode conectar dois PCs (ou um PC e um console de jogos) a qualquer um dos monitores e usar os mesmos periféricos através de um modo de comutação automática.

Há duas portas HDMI 2.1 disponíveis em cada monitor. Elas também vêm com recursos compatíveis com PS5, como o Modo de imagem de gênero automático para selecionar os modos de jogo ou entretenimento, dependendo do conteúdo, e o Mapeamento de tom HDR automático.

O monitor Inzone M9 estará disponível este verão por £999 no Reino Unido, 1.099 euros na Europa Central, enquanto o M3 está seguindo no inverno. O preço deve ser confirmado para esse modelo mais próximo da hora.

Quanto aos fones de ouvido, cada um deles estará disponível a partir de julho com o Sony Inzone H9 a preço de £269 / 300 euros, o H7 a £189 / 230 euros, e o H3 a £89 / 100 euros.

Escrito por Rik Henderson.