Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony planeja lançar seus novos níveis PlayStation Plus nas Américas em junho, a empresa anunciou na sexta-feira. Ela as lançará primeiro na Ásia em 23 de maio de 2022, embora o Japão tenha uma data de lançamento em 1º de junho. As Américas estarão então no próximo dia 13 de junho, e o lançamento na Europa está marcado para 22 de junho. Isso significa que, até julho, as novas camadas da PlayStation Plus estarão disponíveis amplamente.

A Sony anunciou pela primeira vez as novas camadas no mês passado. Na ocasião, confirmou uma estrutura totalmente nova para seu serviço de assinatura PlayStation Plus. O novo serviço terá três níveis, na forma de Plus Essential, Extra e Premium, cada um custando um pouco mais do que o último, mas oferecendo uma lista expandida de recursos.

PlayStation Plus Essential ($9,99, EUR8,99, ou £6,99 montly): Combinará com o serviço atual, oferecendo multiplayer online e um par de jogos gratuitos a cada mês.

Combinará com o serviço atual, oferecendo multiplayer online e um par de jogos gratuitos a cada mês. PlayStation Plus Extra ($14,99, EUR13,99, ou £10,99 mensais): Adiciona um catálogo de cerca de 400 jogos PS4 e PS5 para jogar, que pode ser baixado para acesso offline. Inicialmente, Jim Ryan, da Sony, disse que não espera que esta lista apresente lançamentos em primeira mão quando eles forem lançados, mas sim que represente um back-catalogue.

Adiciona um catálogo de cerca de 400 jogos PS4 e PS5 para jogar, que pode ser baixado para acesso offline. Inicialmente, Jim Ryan, da Sony, disse que não espera que esta lista apresente lançamentos em primeira mão quando eles forem lançados, mas sim que represente um back-catalogue. PlayStation Plus Premium ($17,99, 16,99 euros, ou £13,49 mensais): Adiciona mais 340 jogos das eras PS3, PS2, PSP e PlayStation. Alguns destes poderão ser baixados e outros estarão disponíveis através da transmissão de jogos.

Os novos níveis também sinalizam o fim do PlayStation Now, que oferece uma coleção de PS4, PS3 e PS2 que você pode instalar ou transmitir em um PS5, PS4, ou PC.

A Sony disse que a PlayStation Now será dobrada na camada superior da PlayStation Plus para manter sua oferta de streaming de jogos, e os usuários existentes farão a transição entre os tipos de membros.

Melhores jogos PS5 2022: títulos incríveis do PlayStation 5 para pegar Por Max Freeman-Mills · 23 Abril 2022

Escrito por Maggie Tillman.