Sony brinca com AI tie-in com Polyphony Digital para GT7

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O lançamento do Gran Turismo 7 está a apenas algumas semanas de distância e, após uma apresentação dedicada do State of Play sobre o jogo no início de fevereiro, parece que a Sony tem um pouco mais de informações interessantes para divulgar.

Está provocando uma colaboração entre a Polyphony Digital, desenvolvedora do simulador de direção, e a própria divisão de IA da Sony, embora ainda não tenha sido revelado exatamente quais são os resultados dessa ligação.

Devemos descobrir mais na quarta-feira, 9 de fevereiro, aparentemente, mas estamos presumindo que possa ter algo a ver com os drivers de IA que você enfrentará no GT7. Claro, existem inúmeras outras maneiras de implementar e tirar proveito da IA em um jogo, então essa é apenas uma possibilidade.

O Gran Turismo 7 é aguardado ansiosamente há anos, é claro, e está trazendo uma enorme lista de carros e pistas para o PlayStation 5 e PS4 quando for lançado em 4 de março de 2022. um empurrador de envelope visual.

Estamos particularmente empolgados em ver como ele aproveita o excelente controle DualSense do PS5, que é um impulsionador da imersão quando seus hápticos são implantados com cuidado, e a Polyphone deixou claro que está aproveitando ao máximo as inovações do controlador.

esquilo_widget_6095816

Escrito por Max Freeman-Mills.