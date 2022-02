Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bungie, desenvolvedora por trás de Destiny e criadora original de Halo, anunciou que será adquirida pela Sony Interactive Entertainment em um acordo no valor de US$ 3,6 bilhões.

A Bungie disse que "continuará a publicar e desenvolver de forma criativa nossos jogos de forma independente", de acordo com o CEO Pete Parsons em um post no blog . “Encontramos um parceiro que nos apoia incondicionalmente em tudo o que somos e que deseja acelerar nossa visão de criar entretenimento que abrange gerações, preservando a independência criativa que pulsa no coração da Bungie”, acrescentou Parsons.

De fato, a Bungie prometeu a seus fãs que continuará sendo um estúdio e editor multiplataforma, independente ao lado dos PlayStation Studios.

A Bungie tem um potencial ilimitado para unir amigos ao redor do mundo.



Encontramos um parceiro no PlayStation que compartilha nosso sonho e está comprometido em acelerar nossa visão criativa de construir entretenimento que abrange gerações.



Nossa jornada começa hoje. https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD — Bungie (@Bungie) 31 de janeiro de 2022

A aquisição da Bungie pela Sony ocorre dias depois que a Microsoft anunciou seus planos de adquirir a Activision Blizzard em um acordo no valor de US$ 68,7 bilhões. A Microsoft foi alarmantemente vaga no início sobre se Call of Duty e outras franquias se tornariam exclusivos do Xbox. Somente depois de muita reação e problemas potenciais com os reguladores, a empresa prometeu mais tarde honrar os acordos existentes com a Sony . A Bungie está adotando uma abordagem diferente, admitindo que futuros jogos não se tornarão exclusivos do PlayStation. "Não. Queremos que os mundos que estamos criando se estendam a qualquer lugar onde as pessoas joguem", disse a Bungie em uma página de perguntas frequentes .

“Continuaremos a ser autopublicados, criativamente independentes e continuaremos a conduzir uma comunidade unificada da Bungie”, acrescentou a Bungie.

Nesse FAQ , a Bungie também detalhou como a aquisição afetará um de seus jogos mais populares, Destiny 2 . Ele respondeu a perguntas sobre se o crossplay permanecerá inalterado, se a experiência de Destiny 2 em plataformas que não são PlayStation será afetada e muito mais. Portanto, certifique-se de verificar essa página para todos os detalhes. Mas parece que os fãs do mundo mítico de ficção científica não têm com o que se preocupar

Escrito por Maggie Tillman.