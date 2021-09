Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Marvel tem alguns jogos novos importantes e muito esperados no pipeline, e eles foram revelados hoje no evento Showcase 2021 da Sony . Homem-Aranha 2 foi finalmente anunciado e apresenta Peter Parker e Miles Morales se unindo contra um Venom aparentemente vilão.

A data de lançamento foi definida vagamente para 2023, mas você pode assistir o trailer do anúncio inicial aqui abaixo.

No ano passado, na análise do Pocket-lint sobre o Homem-Aranha Miles Morales , nós o chamamos de “o primeiro jogo realmente ótimo para PS5”, apresentando “visuais impressionantes” e uma “grande história”. Podemos apenas imaginar que a próxima parcela da franquia faz jus ao sucesso polido de seus antecessores.

Talvez o que possa ser uma notícia ainda maior, no entanto, é o anúncio surpresa de uma nova série Wolverine, que será a primeira vez que o mutante X-Men será apresentado em um videogame tradicional desde X-Men Origins: Wolverine em 2009 para o Playstation 2 e 3.

O novo trailer de Wolverine é ainda mais leve em detalhes do que o anúncio do Homem-Aranha 2 com um minuto e meio de duração, então, por enquanto, seu melhor palpite sobre como o jogo de próxima geração pode ser jogado é tão bom quanto qualquer um.

Confira o trailer abaixo.