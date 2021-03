Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É difícil localizar um PlayStation 5 agora e, em breve, será igualmente difícil obter jogos para um hardware PlayStation mais antigo.

A empresa anunciou que está fechando sua PlayStation Store para PlayStation 3, PlayStation Vita e PlayStation Portable .

Embora você ainda possa baixar novamente jogos, vídeos e mídia já adquiridos, esta decisão o impedirá de comprar novos jogos, compras no jogo, conteúdo para download ou vídeos para qualquer um dos sistemas. Você também não poderá resgatar vouchers de fundos de carteira PSN.

Você pode baixar o conteúdo de sua propriedade para o seu dispositivo PS3, PS Vita ou PSP acessando a Lista de downloads no respectivo dispositivo.

Os jogos gratuitos com o PlayStation Plus ainda estarão disponíveis para download, mas você poderá resgatar vouchers do PlayStation Plus.

A Sony disse que as lojas PSN para PSP e PS3 fecharão em 2 de julho de 2021, enquanto a loja do PS Vita fechará em 27 de agosto, de acordo com o site de suporte do PlayStation da empresa , que detalha quais recursos você ainda poderá acessar e quais serão perder a partir deste verão.

A Sony lançou o PSP pela primeira vez em 2004, o PS3 em 2006 e o PS Vita em 2011. Agora, em 2021, todas as novas compras para esses dispositivos acabaram.

