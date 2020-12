Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony removeu o Cyberpunk 2077 da PlayStation Store e oferecerá reembolso total a quem comprou o jogo na loja. Já houve um lançamento de jogo mais tumultuado na história?

Em 17 de dezembro de 2020, a conta Ask PlayStation no Twitter da Sony tuitou: "A SIE se esforça para garantir um alto nível de satisfação do cliente e começaremos a oferecer um reembolso total para todos os jogadores que compraram Cyberpunk 2077 via PlayStation Store e desejam um reembolso." Para obter seu reembolso, a Sony disse para você visitar este site , entrar em sua conta do PlayStation e enviar uma solicitação. Também dizia "alguns usuários estão tendo problemas" para acessar o formulário de reembolso.

Cyberpunk 2077 lançado em 10 de dezembro. Na semana desde o seu lançamento, vários jogadores reclamaram repetidamente de bugs que experimentaram, incluindo travamentos e falhas.

No entanto, pela nossa experiência pessoal ao jogar o título no PS4 Pro, PS5, Xbox Series X e PC, o jogo não teve muitos defeitos - e de fato parece e joga bem. São as versões básicas do PS4 e do Xbox One X que parecem estar causando a maioria dos problemas, razão pela qual até mesmo o desenvolvedor do jogo, CD Projekt Red, também disse que alguns jogadores deveriam solicitar reembolso.

O CD Projekt Red disse especificamente aos jogadores de PS4 ou Xbox One que eles poderiam solicitar um reembolso, mas por causa da política de reembolso da Sony , aqueles que compraram versões digitais do jogo na PlayStation Store não puderam. Agora, no entanto, com a última decisão da Sony, essa limitação foi levantada.

O CD Projekt Red reconheceu o movimento da Sony, tweetando o seguinte:

Nem a CD Projekt Red nem a Sony anunciaram quando o Cyberpunk 2077 voltará à PlayStation Store, apenas que o estúdio está "trabalhando duro" para trazê-lo de volta "o mais rápido possível".

Lembre-se de que os jogadores ainda podem comprar versões físicas do jogo.

A Microsoft ainda não confirmou se retirará o jogo de sua loja ou oferecerá reembolso total.

A CD Projekt Red prometeu lançar patches para o jogo, incluindo uma atualização "chegando nos próximos sete dias". Mais atualizações de melhorias são esperadas em janeiro e fevereiro de 2021 para corrigir os "problemas mais proeminentes", disse o estúdio.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Mike Lowe.