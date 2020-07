Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando você está empolgado com um dispositivo futuro, incluindo algo como o PS5 da Sony , até as menores informações novas são empolgantes. Por exemplo, a Sony mudou completamente a aparência de seus estojos de videogame. Obviamente, isso faz sentido: um console de nova geração receberia novas caixas físicas para jogos.

Mas, ainda assim, é legal observar o novo design. As caixas de jogos da Sony passaram de um cabeçalho preto para jogos PS3 para um cabeçalho azul para jogos PS4. Agora, os jogos PS5 estão recebendo um cabeçalho branco e preto. A Sony revelou como são as caixas físicas em um post de 9 de julho. Na verdade, ele mostrou o próximo jogo de Spider-Man: Miles Morales.

A Sony ainda está usando estojos azuis. Eles lembram os casos de jogos PS4, mas um pouco mais sombrios, para combinar com os detalhes em azul no console e no controle PS5. O cabeçalho branco e preto também substitui o cabeçalho azul dos jogos PS4. Em outras palavras, a Sony está tentando fazer com que tudo nesta geração corresponda, além de tornar tudo diferente das gerações mais antigas.

A Sony planeja lançar o PS5 e o Spider-Man: Miles Morales no final deste ano, durante as férias. Você pode ler mais sobre o console aqui .