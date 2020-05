A Sony acabou de revelar a data de lançamento do PS5 em uma lista de empregos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony já disse que o PlayStation 5 será lançado nesta temporada de férias, mas não forneceu uma data exata de lançamento. No entanto, uma nova lista de empregos da Sony Interactive Entertainment, recentemente vista on-line, indica especificamente quando o console de próxima geração chegará.

O usuário do Twitter Nibel notou a lista de empregos , que está no Japão em busca de qualidade global, custo, controle de entrega, e alega que o novo contratado ajudará no lançamento do PS5, programado para outubro de 2020. A Sony disse à Famitsu que a reivindicação de outubro era um "Erro no site de recrutamento". A empresa disse que não forneceu os detalhes do lançamento do PS5, embora não esteja claro por que o recrutador teria incluído isso por conta própria.

Uma lista de empregos japonesa da Sony Interactive Entertainment diz que o PlayStation 5 será lançado em outubro https://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH - Nibel (@Nibellion) 12 de maio de 2020

Entramos em contato com a Sony para um comentário e perguntamos se poderia fornecer uma data de lançamento. Atualizaremos este post se recebermos resposta.

Lembre-se de que a Sony normalmente lança seu principal console de jogos em novembro. Em outras palavras, é provável que seja lançado um outono ou mesmo um de outubro, e ainda assim esteja alinhado com o período de "férias 2020" que a empresa provocou.

Para mais informações sobre o console PlayStation 5, incluindo todos os rumores e informações confirmadas até o momento, confira nosso resumo.