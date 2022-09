Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O gênero de saqueador não é exatamente o mais acolhedor se você tomar os jogos mais populares como qualquer medida. Títulos como Escape from Tarkov têm dado ao gênero uma certa sensibilidade hardcore.

Com gigantes como Call of Duty e Battlefield tentando suas mãos na mecânica de saque ou extração com sucesso variado, a Sega espera que a Hyenas Creative Assembly possa ser um dos primeiros jogos a invadir o mainstream com ela. Sentamos para ver uma prévia de portas fechadas na Gamescom 2022, e conversamos sobre isso com Alex Hunnisett, um diretor de produto do projeto.

Um novo tipo de jogo

A hienas tem uma visão agradável e satírica do futuro, uma distopia de ficção científica onde as corporações assumiram o controle - você conhece o exercício.

Onde ela se torna um pouco mais única é no sabor desta distopia, que é fortemente retro-infundida. Os aparelhos nostálgicos e as peças de coleção se tornaram peças de mercadorias muito procuradas, sujeitas a um controle cuidadoso e, portanto, à pirataria.

Você toca como um bando de mercs procurando fugir dos destroços espaciais com seus porões cheios deste nostálgico pó de ouro, e com o respaldo da Sega há muitas referências divertidas a serem feitas nestas recompensas.

De consoles de Sega Genesis a Sonic plushies, esta é a primeira dica de que a Hyenas não se leva muito a sério, um traço que a suporta em oposição bem-vinda a pessoas como Tarkov.

Uma partida em Hyenas contará com cinco equipes de três lutadores, cada uma escolhendo de uma lista de heróis com habilidades e armas únicas, e todos buscando o mesmo cofre ou cofres, segurando aquele saque tão importante.

Ao saquear, você ganhará uma moeda dentro do jogo chamada Clout, e uma vez que esta estiver cheia (seja em pequenos pedaços ou por serem os que conseguirão uma grande pontuação em um cofre), você será capaz de tentar uma extração do mapa.

Saia

Esta extração exige a luta contra qualquer atacante para manter uma área livre e pode ficar extremamente caótica se várias equipes estiverem procurando sair de cena ao mesmo tempo.

Durante todo este processo, os guardas controlados pela IA estarão vagando pelo nível que oferece riscos de baixo nível para potencialmente perturbar suas abordagens furtivas ou um pouco de forragem de canhão para ajudá-lo a aquecer sua mira.

É uma boa amálgama de sistemas como Hunt: Showdown e Tarkov, mas as imagens que vimos deixaram claro que é muito mais fluido e rápido que qualquer um desses dois jogos, que são muito mais táticos em seu ritmo.

Hunnisett fala sobre os três "E's" que informaram o desenvolvimento da Hyenas, para esse fim - "engajar, explorar e fugir". Como ele diz, isto significa primeiro entrar em situações de combate, antes de depois aproveitar ao máximo as diferentes ferramentas oferecidas durante eles, e finalmente sair quando é inteligente fazê-lo.

"Há muitas coisas ambientais para navegar - não é apenas um mapa, nós temos NPCs para guardar o saque e comandar o navio. Temos armadilhas, alarmes e muito mais, que podem explodir e causar danos, e fazer com que as pessoas venham investigar, e também temos o que eu acho que é provavelmente a parte mais divertida do nosso jogo, que é zero g".

Isso mesmo - Hyenas não é apenas um atirador funky, ele também tem bocados flutuantes. Em certas partes do mapa, o zero-g é contínuo, enquanto em outras áreas você pode ligá-lo e desligá-lo com interruptores, o que faz com que haja momentos potencialmente loucos no meio de tiroteios.

É o tipo de reviravolta no jogo que realmente se adapta a um atirador herói como este, e que poderia fazer algumas intrigantes flexibilidades táticas, com alguns heróis capazes de se moverem mais facilmente do que outros através dele, dependendo de seu carregamento.

Com partidas que duram cerca de 20 minutos, se você estiver nelas durante todo o período, e com mecânicos que permitem que os membros sobreviventes do time o levem de volta à luta desde que seu time inteiro não seja exterminado, parece uma mistura divertida de estilos de jogo casuais com aquela tensão de saqueador-tirador, arriscando o que você reuniu enquanto o jogo continua.

Hunnisett fez questão de enfatizar que a Creative Assembly quer validar a idéia de que extrair sem aniquilar todos os outros jogadores em seu servidor também é justo o suficiente, fazendo com que esse desejo de fugir com o que você tem algo a ser saciado e não evitado.

Elenco apertado

Por enquanto, a Hyenas não parece um grande projeto - Hunnisett confirma que há um mapa sendo trabalhado neste momento, e seis especialistas para escolher, o que é um escopo bastante apertado para um atirador multiplayer como este. Isso é uma coisa boa, em nossos livros - o excesso de escopo é um risco muito maior do que o oposto para um atirador multiplayer.

Ele não se sentiria atraído se também seria livre para jogar, então será muito interessante ver como a Sega posiciona o jogo. Isso é um pouco estranho, porém, com os testes alfa fechados concentrando-se mais em se os jogadores estão realmente se divertindo de forma consistente do que em como cobrá-los por isso.

Como contar as histórias desses especialistas é outra questão, que será finalizada mais perto do lançamento do jogo, mas as filmagens que vimos pintaram um quadro de um mundo impressionantemente vibrante, então esperamos que a Hyenas possa se destacar da multidão.

