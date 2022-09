O gerente de futebol 2023 está chegando à Apple Arcade e PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A data de lançamento do Football Manager 2023 foi revelada como 8 de novembro de 2022 e, pela primeira vez, ele chegará na PlayStation 5 desde o primeiro dia.

Também estará disponível sem custo adicional para assinantes da Apple Arcade, através do iPhone, iPad, Mac e Apple TV, com a edição touch retornando após um ano de ausência como FM23 Touch.

-

O PS5 receberá a edição FM23 Console juntamente com o Xbox Series X/S e Xbox One. E, como nas versões dos anos anteriores, estará disponível no Xbox Game Pass Ultimate a partir do lançamento.

A edição completa do Football Manager 2023 estará novamente disponível no PC/Mac, enquanto um FM23 Mobile removido estará disponível para iOS e Android.

"O FM23 marca mais um passo significativo para a série Football Manager ao estrearmos em duas novas plataformas", disse o diretor de estúdio da Sports Interactive, Miles Jacobson.

"Há vários anos os fãs nos pedem para produzir um título da PlayStation, por isso estou entusiasmado para que esses jogadores tenham agora a chance de experimentar o que há de mais próximo de ser um verdadeiro gerente de futebol".

"Nossa decisão de não lançar um jogo Touch no iOS ou Android em 2021 foi uma decisão difícil de ser tomada e decepcionante para alguns de nossos torcedores. Esta parceria emocionante com a Apple Arcade nos permite reintroduzir um título popular de uma forma que faz sentido para nós como um estúdio e para a comunidade FM mais ampla".

Mais detalhes sobre os jogos, incluindo novas funcionalidades, serão revelados em outubro.

Escrito por Rik Henderson.