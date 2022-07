Há um novo jogo Sonic para celular em andamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Parece que há outro jogo Sonic em andamento, embora ainda não seja um jogo que a Sega pretendesse lançar para o domínio público.

Um anúncio de emprego do estúdio britânico Hardlight foi colocado no quadro de empregos no site da indústria GamesIndustry.biz, e não foi retirado, sugerindo que não foi um erro.

Está procurando por um Artista Líder em um "Novo Jogo Sônico", alguém para liderar a direção de arte da equipe em um "novo, empolgante e ambicioso jogo de plataforma orientado por narrativa".

Mais tarde no anúncio é confirmado que o jogo está chegando ao celular, mas que Hardlight quer apontar para níveis de console de qualidade e fidelidade, uma aspiração sem surpresas.

Esta parceria não é uma grande surpresa, porém - Hardlight já trabalhou em jogos Sonic para celular várias vezes, incluindo os jogos Sonic Dash e Sonic Racing, por isso conhece muito bem a propriedade.

Este jogo parece que vai ser um jogo de plataforma clássico, embora seja provável que esteja em uma fase realmente inicial, então não faça nenhuma aposta em como ele vai ficar quando eventualmente conseguirmos uma revelação para ele.

Enquanto isso, podemos esperar ansiosamente pelo Sonic Frontiers, o próximo jogo Sonic de linha principal que será lançado no final deste ano.

Próximos jogos para PC: Os melhores jogos novos que se esperam em 2022 e além Por Adrian Willings · 29 Julho 2022 · Próximos novos jogos para PC para ficar entusiasmado com os exclusivos, lançamentos entrantes e os melhores jogos para procurar em Steam, Epic e

Escrito por Max Freeman-Mills.