Sega Genesis Mini 2 para lançamento nos EUA em outubro

(Pocket-lint) - A Sega anunciou que seu console de jogos retro Genesis Mini 2 será lançado na América do Norte em 27 de outubro, em linha com a data de lançamento já anunciada para o Japão.

A notícia significa que estamos apenas aguardando informações sobre seu lançamento na Europa, que provavelmente terá o nome de Mega Drive Mini 2, de acordo com as convenções de nomenclatura originais da Sega.

SEGA Genesis Mini 2 explode para a América do Norte em 27 de outubro!



SEGA Genesis Mini 2 ostenta ainda mais poder!

Mais de 50 jogos clássicos, antes inéditos no Genesis Mini!

E inclui títulos de CD da SEGA!#SEGA #GenesisMini2 pic.twitter.com/IRZubeEy9i- SEGA (@SEGA) 13 de julho de 2022

A nova versão do console é baseada no segundo modelo que a Sega lançou, e é mais compacta, ao mesmo tempo em que traz algumas atualizações para os gamers retro. Isto inclui os jogos em CD da Sega pela primeira vez, bem como uma biblioteca expandida de mais de 50 jogos no total.

A página Amazon para o novo console está realmente ao vivo agora, então você pode colocar uma pré-encomenda se você souber que está interessado em pegar outro mini console retrô para sua coleção.

Ainda não sabemos a lista completa dos jogos que estão sendo incluídos no console, mas uma parte já foi revelada, que você pode rever abaixo:

CD Sonic

Força luminosa

Silpheed

Mansão de almas escondidas

Atacante noturno

Os Guerreiros Ninja

Após o Burner 2

Excedido

OutRunners

Virtua Racing

Super Hang On

Sonic 3D Blast

Brilhando na escuridão

Vectorman 2

A Ooze

Bonanza Bros

Soldado Alienígena

Ilhas Rainbow Extra

Splatterhouse 2

Trovão Rolante 2

Força aligeirante

Zona de Fantasia

Star Mobile

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Rik Henderson.