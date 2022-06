Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sega está acompanhando seu bem sucedido console Mega Drive Mini / Genesis Mini com uma seqüência literal. Ela anunciou um Mega Drive Mini 2 com uma nova linha de jogos.

Embora alguns esperassem um Dreamcast Mini, o gigante japonês dos jogos optou por fazer uma nova máquina que inclui alguns jogos Mega Drive ausentes do primeiro lançamento retro, além de vários jogos Mega CD que os fãs tinham pedido.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o Sega Mega Drive / Genesis Mini 2 até o momento.

Anunciado no Japão durante uma apresentação on-line em junho de 2022, o Mega Drive Mini 2 é um seguimento da primeira incursão da Sega no campo do "mini" console retro.

Seu design reproduz a segunda geração do console Mega Drive / Genesis introduzido em 1993 (enquanto o primeiro Mega Drive Mini era uma versão em miniatura do console da primeira geração). Ele mede 120,8 x 32,2 x 116,5mm.

Como seu predecessor, o novo modelo terá uma porta HDMI (720p e áudio PCM linear) e USB para alimentação, mas enquanto o primeiro lançamento veio com dois controladores com fio, o Mega Drive Mini 2 incluirá um único "Fighting Pad 6B" com seis botões. Se você possuir o Mega Drive MIni original, os controladores anteriores também trabalharão com a máquina de segunda geração.

O mini console incluirá 50 jogos do primeiro e de terceiros Mega Drive e Mega CD, que você poderá saber mais sobre eles abaixo.

Todos os jogos são instalados e executados internamente (você não pode legitimamente adicionar suas próprias ROMs). Entretanto, os colecionadores poderão adicionar um kit de decoração "Megadora Tower Mini 2" que reproduz o visual do Mega Drive Mini 2 e do Mega CD de segunda geração. Você receberá até mesmo um cartucho Virtua Racing e um CD Sonic para terminar a estética.

O Sega Mega Drive Mini 2 será lançado primeiro no Japão, mas há rumores de que, posteriormente, haverá planos para torná-lo disponível também no mundo inteiro (provavelmente como o Genesis Mini 2 na América do Norte).

Ele estará disponível a partir de 27 de outubro de 2022.

Até agora, apenas os detalhes de preços japoneses foram divulgados.

Custará 10.978 ienes, incluindo impostos, o que fica em torno de £67 / $84 à taxa de câmbio atual.

O Mega Drive Mini 2 estará disponível na Loja Sega no Japão. Ainda não ouvimos falar sobre detalhes de pedidos para o Reino Unido, EUA ou outras regiões.

O controlador adicional Fighting Pad 6B custa 2.750 ienes (16 libras esterlinas).

Haverá 50 jogos Mega Drive / Genesis e Mega CD no total no novo console. Aqui estão os títulos anunciados até agora (para a edição japonesa):

Bonanza Bros

Zona de Fantasia

Taruruto mágico

Brilhando na escuridão

Thunder Force IV

Virtua Racing

Mansão das Almas Escondidas

Correio Popful Mail

CD Força Brilhante

Silpheed

CD Sônico

Note que Fantasy Zone é um porto totalmente novo, antes inédito para a Mega Drive.

É a Semana de Jogos de PC em associação com a Nvidia GeForce RTX Por Rik Henderson · 6 Junho 2022

Infelizmente, embora houvesse muita especulação antes do anúncio do último mini console da Sega, não parece que haverá um Dreamcast Mini ou Saturn Mini em breve (se é que vai haver).

O produtor de hardware clássico da empresa, Yosuke Okunari, disse à Famitsu que, embora tenha explorado a possibilidade de ambos, a produção de peças acabou se tornando "cara".

"O desenvolvimento de novas placas ficou estagnado devido ao Coronavirus e, claro, seria um produto bastante caro em termos de custo", disse ele.

Escrito por Rik Henderson.