Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A próxima grande aventura de Sonic está a caminho, com um título totalmente em 3D anunciado na forma de Sonic Frontiers, prometendo um mundo expansivo e belo para explorar.

Parece uma partida para a série e poderia ter algumas reviravoltas realmente interessantes para oferecer - leia mais adiante para descobrir todos os detalhes chave sobre o jogo.

A Sega anunciou a Sonic Frontiers logo no final de 2021, com um trailer de revelação que você pode assistir abaixo.

Ele mostra o que parece ser um novo mundo para Sonic explorar em um ritmo ligeiramente diferente de seus jogos anteriores, e isso foi revelado de forma significativa pela jogabilidade do jogo, revelado em exclusivo para a IGN em junho de 2022. No primeiro, abaixo, você pode ver Sonic atravessando o mundo.

Uma vitrine posterior também mostrou o sistema de combate do jogo, e como Sonic pode derrotar os inimigos espalhados pelo mundo à medida que os encontra.

Não sabemos exatamente quando o Sonic Frontiers sairá, mas a Sega colocou um selo do Holiday 2022, por isso deve estar disponível por volta do final deste ano.

Desde a revelação das imagens de jogo que você pode encontrar acima, isto tem sido realmente recebido com alguma surpresa pelos fãs que esperam que o jogo esteja mais polido do que parece atualmente, mas por enquanto é a única informação oficial que temos sobre seu lançamento.

AR, eSports e Sony WH-1000XM5 - Podcast Pocket-lint 156 Por Rik Henderson · 6 Junho 2022

A história de Sonic Frontiers ainda é um pouco misteriosa, mas podemos ver pelos trailers e pela jogabilidade que Sonic estará explorando um novo mundo - embora como ele chegou lá seja o palpite de alguém.

Sabemos que as terras por onde ele está passando são chamadas de Ilhas Starfall graças ao site oficial do jogo, e parecem conter as ruínas de uma civilização mais antiga.

Dada a suave trilha sonora e as enormes áreas abertas, o jogo parece estar se inspirando em The Legend of Zelda: Breath of the Wild (A Lenda de Zelda: Respiração da Selva), embora se o tom desse jogo se encaixa com a alta velocidade do Sonic ainda não tenha sido visto.

O que não sabemos é porque essa civilização pode ter deixado para trás quilômetros de trilhos sorridentes e aumentos de velocidade, muito menos os anéis de ouro que Sonic tão famoso cobiça. Podemos descobrir sobre esse lado das coisas, bem como mais sobre os estranhos adversários metálicos que Sonic está enfrentando, em trailers e vitrines subseqüentes.

De qualquer forma, a manchete é que este é outro jogo Sonic 3D, um formato que teve alguns altos e muitos baixos para a mascote da Sega, e com um mundo aberto para acompanhá-lo, o jogo na verdade representa um pouco de jogo dado o sucesso dos lançamentos 2D como Sonic Mania.

Escrito por Max Freeman-Mills.