Estamos prestes a ter um console Sega Dreamcast Mini?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sega poderia estar prestes a anunciar outro console de jogos clássico reimaginado em sua linha Mini. E desta vez, poderia ser o muito falado, muito solicitado Sega Dreamcast Mini.

Um Dreamcast Mini tem sido especulado nos últimos dois anos, mas não ouvimos um pio da própria Sega durante esse tempo.

Mas, nos últimos dias, a conta oficial da Sega Japão no Twitter provocou um "novo projeto" a ser anunciado em 3 de junho de 2022.

Haverá uma apresentação ao vivo no canal da Sega no YouTube japonês às 20h, horário local (BST do meio-dia).

O que indica que se trata de um projeto retrô é que Yosuke Okunari estará fazendo uma aparição. Ele é o produtor criativo por trás da estratégia de jogos retro da Sega, incluindo a curadoria dos jogos do Mega Drive Mini.

Ele aparecerá com o executivo da Sega Hiroyuki Miyazaki, que também anunciou originalmente o Mega Drive Mini.

Okunari até já sugeriu anteriormente que o próximo console Mini poderia ser um Dreamcast: "Quando fizermos o próximo, eu sinto que o escopo do projeto será muito maior ao contemplarmos o mundo. Acho que... podemos ir com um conceito próximo ao Mega Drive Mini. Se eu tiver que dizer alguns nomes, pode ser um SG-1000 Mini ou um Dreamcast Mini", disse ele em 2020.

O produtor até explicou porque demorou tanto tempo: "Não poderemos lançá-lo neste momento no próximo ano ou dois anos após o Mega Drive Mini". Não podemos fazer isso tão rapidamente".

Trazeremos mais à medida que e quando ouvirmos informações adicionais.

Escrito por Rik Henderson.