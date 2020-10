Sega Dreamcast Mini pode ser seu próximo lançamento de console retro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sega poderia acompanhar seu Mega Drive Mini e o Game Gear Micro, apenas no Japão, com uma versão de console mini retro do Dreamcast.

O console do final dos anos 90 pode ter falhado em competir primeiro com o PlayStation original e depois com o PS2, e só sobreviveu por três anos no total, mas ainda é muito querido por todos que já jogaram ou jogaram em um.

Portanto, o fato de uma mini versão estar nos pensamentos da Sega será muito bem-vindo, sem dúvida.

Em declarações à revista japonesa Famitsu, o produtor criativo da Sega, Yosuke Okunari, revelou que a empresa não só quer fazer outra máquina em miniatura como o Mega Drive Mini (também conhecido como Genesis Mini nos Estados Unidos), mas também pode ser a vez do Dreamcast. E, que provavelmente será um lançamento global ao invés de localizado.

“Para o próximo Mini, estamos considerando tudo o que foi imaginado por todos”, explicou.

"Quando fizermos o próximo, sinto que o escopo do projeto será muito maior à medida que contemplarmos o mundo. Acho ... podemos ir com um conceito próximo ao Mega Drive Mini. Se eu tiver que dizer alguns nomes , pode ser um SG-1000 Mini ou um Dreamcast Mini. "

No entanto, não espere que chegue ao mercado neste Natal. Ou mesmo a seguir.

"Não poderemos lançá-lo neste momento no próximo ano ou dois anos depois do Mega Drive Mini. Não podemos fazer isso tão rapidamente", acrescentou.

Uma coisa é certa, os fãs do Sega Saturn não precisam prender a respiração.

Escrito por Rik Henderson.