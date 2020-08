Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há uma versão em miniatura do clássico gabinete de arcade da Sega chegando em 17 de dezembro de 2020, chamada Astro City Mini.

Aqueles de nós que se lembram de jogos retro provavelmente estarão ansiosos para se apossar deste pequeno sistema - mas o problema é que ele está destinado apenas para lançamento no Japão, ao preço de ¥ 12.800 (£ 92 / € 103 / $ 121).

A Gematsu informa que o jogo virá com um total de 36 títulos, 23 dos quais já foram anunciados. Aqui está a lista alfabética abaixo:

Síndrome Alienígena

Tempestade alienígena

Besta alterada

Bonanza Bros

Colunas

Colunas II: A viagem no tempo

Algodão

Crack Down

Dark Edge

ESWAT

Fantasy Zone

Machado dourado

Machado de Ouro: a vingança do Death Adder

Puyo Puyo

Quebra-cabeça e ação: Ichidant-R

Quebra-cabeça e ação: Tant-R

Ganhar terreno

Dançarino das sombras

Shinobi

Virtua Fighter

Menino maravilha

Menino Maravilha na Terra dos Monstros

Wonder Boy III: Monster Lair

Mas e os 13 títulos restantes? Isso ainda está em segredo, com uma data de anúncio prevista para 3 de setembro. Há tantos que gostaríamos de ver, de Gunstar Heroes a Streets of Rage, Outrun a qualquer um dos títulos de Sonic. Pode haver problemas de licenciamento lá, é claro, e a Sega Toys não confirmou que o Astro City Mini será lançado fora do Japão de qualquer maneira.

Quer estejamos prontos para lidar com um desses ou não, é sempre divertido relembrar. Saudade, nossa velha amiga.

Escrito por Mike Lowe.