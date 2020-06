Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sega continua aproveitando ao máximo o boom do interesse por versões em miniatura de consoles retrô que dispararam nos últimos dois anos, agora anunciando o Game Gear Micro, um remake genuinamente minúsculo do Game Gear em homenagem ao 60º aniversário da Sega.

A coisa é absolutamente minuciosa, para ser claro - a exibição de uma tela de 240x180 pixels e 1,15 polegadas que parecerá atraente como tudo, mas pode muito bem deixá-lo de olho. Ele funciona com um par de pilhas AA ou alimentado por uma conexão USB, e há quatro cores para você escolher.

Cada console custará cerca de US $ 50, embora até agora só tenham sido anunciados para venda no Japão, mas esse preço precisa de um pouco de atenção. Por razões que não podemos compreender completamente, além de tentar colecionadores a gastar um pouco mais, cada cor que o Game Gear Micro realmente contém um quarteto de jogos diferente dos outros:

Preto: Sonic, o Ouriço, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone

Sonic, o Ouriço, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone Azul: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal

Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal Amarelo: Força Brilhante Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni ele, Força Brilhante: A Espada de Hajya, Força Brilhante Gaiden: Conflito Final, Nazopuyo Aruru no Ru

Força Brilhante Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni ele, Força Brilhante: A Espada de Hajya, Força Brilhante Gaiden: Conflito Final, Nazopuyo Aruru no Ru Vermelho: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Último Especial da Bíblia, The GG Shinobi, Colunas

A Sega está vendendo um pacote de quatro unidades para que você possa comprar todos eles de uma só vez, e também terá um anexo "Big Window" bônus se você comprar esse pacote - uma lupa que é agradavelmente retrô mesmo quando reconhece o tamanho desafiador da tela.

De fato, todo o corpo do Game Gear foi reduzido em 40% na conversão. Ainda assim, não podemos deixar de nos sentir decepcionados com as listas de jogos separadas. Uma das coisas que cria ou quebra um console retro é quantos clássicos os fabricantes conseguiram incluir, portanto, reunir apenas quatro não é brilhante - fazer você escolher entre quatro listas diferentes, enquanto isso, é outra questão.

O Game Gear Micro estará disponível no Japão em outubro, e estaremos atentos a um possível lançamento na Europa ou na América do Norte.