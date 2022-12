HDR10+ chegando aos jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou que seu padrão de imagem HDR10+ se expandirá através de jogos e serviços de IPTV nos próximos meses.

Tendo já adicionado a variante específica para jogos do HDR10+ a alguns de seus próprios monitores e TVs lançados este ano, outros fabricantes e marcas - como a Nvidia - estão adotando-o também. Ainda não há indicação dos desenvolvedores de jogos sobre se eles irão suportar o HDR10+, mas uma vez que o hardware esteja prontamente disponível, não há razão para não o fazer.

O padrão de imagem HDR rival, Dolby Vision, já é suportado em consoles Xbox e alguns jogos o oferecem como uma opção.

HDR10+ é uma extensão do padrão de imagem comum HDR10 usado por muitos jogos e filmes. A tecnologia HDR (High Dynamic Range) permite que uma tela mostre um espectro mais amplo de cores, além de maior brilho e contraste, em comparação com as imagens padrão. Entretanto, com o padrão HDR normal, os metadados de imagem são aplicados para todo o conteúdo, de modo que, embora pareça mais inolvidável e preciso, não leva em conta as necessidades de diferentes locais ou cenas, por exemplo.

O HDR10+ é mais dinâmico do que isso. Ele adapta os metadados em uma base quadro a quadro, garantindo que cenas mais brilhantes pareçam mais vibrantes, enquanto as mais escuras têm níveis mais profundos de preto, sem detalhes esmagadores. É semelhante à Dolby Vision nesse aspecto.

A Nvidia anunciou recentemente que suas últimas placas gráficas RTX e GTX suportarão HDR10+, enquanto a Apple também suporta o padrão em sua nova caixa Apple TV 4K (mais o aplicativo Apple TV na Samsung TVs).

Alguns outros fabricantes de televisão também oferecem o HDR10+ em seus aparelhos, sob licença da Samsung, como a Philips e a Panasonic.

