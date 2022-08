Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou que disponibilizou seu monitor de jogo gigante de 55 polegadas com curva de 4K, Odyssey Ark, para pré-compra.

A Samsung levantou a tampa sobre algo de uma besta, e temos quase certeza de que você não terá visto um monitor como este antes. Com um preço de 3.499,99 dólares, a última tela curva da marca Odyssey é presumivelmente chamada de Odyssey Ark porque tem aproximadamente o tamanho de um grande navio de madeira. Além de seu tamanho, sua principal característica é que sua tela de 55 polegadas pode ser girada 90 graus para ser usada no modo retrato. Sim. Realmente.

Se você optar por pré-encomendar a Arca Odyssey antes de segunda-feira, 12 de setembro de 2022, a Samsung lhe dará um cartão presente de 200 dólares para usar em sua loja on-line. Best Buy e Newegg estão oferecendo um negócio similar, dando $200 em valor de cartão presente para aqueles que fizerem a pré-compra. Os cartões-presente só podem ser usados em uma compra separada. A Samsung ainda não compartilhou oficialmente uma data de lançamento, embora Newegg tenha dito que o envio começará em 12 de setembro. Não se esqueça, também: Se você fez uma reserva para a Arca Odyssey em agosto, a Samsung está cortando outros US$ 100 do custo com um desconto instantâneo ao comprar através da loja online da empresa.

Veja a Arca Odyssey: Samsung | Newegg | Melhor compra

Na paisagem, a Odyssey Ark foi projetada para mergulhá-lo em seus jogos, ocupando todo o seu campo de visão para ajudá-lo a se sentir mais próximo da ação. A Samsung claramente não a vê apenas como um monitor de jogos, porém, com o modo retrato oferecido para dar uma grande área de superfície para multitarefas. Ao contrário de muitos outros monitores curvos, ele apresenta uma proporção 16:9 (não uma proporção 32:9 ultravioleta) e um visor Quantum Dot Mini LED montado em um suporte ajustável em altura.

