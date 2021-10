Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Conseguir um PlayStation 5 ainda pode ser raro como dentes de galinha, mas se você tem o poderoso console da Sony, então, bem, as chances são de que você já encheu seu disco rígido interno com montes de guloseimas de jogo.

Isso significa que você vai querer um SSD para expandir o armazenamento do console - um recurso que demorou muito tempo após o lançamento para receber o sinal verde do fabricante japonês - e não há um grande número de opções no mercado no momento.

A Samsung, no entanto, acaba de revelar seu 980 Pro SSD com dissipador de calor, que elimina a necessidade de instalar o drive e o dissipador de calor separadamente, conforme é exigido por algumas soluções.

O 980 Pro, com lançamento previsto para 29 de outubro, mais do que atende aos requisitos de velocidade da Sony, oferecendo velocidades de leitura de 7.000 MB / se velocidades de gravação de 5.100 MB / s, - que é necessário para apertar a mão com o PS5 pré-instalado super rápido SSD e alguns dos carregamentos rápidos sofisticados que ele pode oferecer, como em Ratchet & Clank: Rift Apart .

Você terá que pagar pelo privilégio desse armazenamento extra, no entanto, com preços a partir de $ 249,99 para 1 TB, ou $ 449,99 para a variante de 2 TB - o que é quase o mesmo que comprar outro PS5 novamente. O preço do jogo, hein? Os preços do Reino Unido e da UE ainda não foram revelados.