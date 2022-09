Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Rockstar foi ao Twitter para abordar um grande vazamento de ativos e código do Grand Theft Auto 6, que chegou à internet durante o fim de semana.

Ele publicou uma declaração confirmando que o vazamento foi devido a uma "intrusão na rede" e incluiu "imagens de desenvolvimento antecipado" do próximo GTA. Também expressou o quanto o estúdio está desapontado com o fato de que o jogo muito esperado foi mostrado pela primeira vez nesta forma.

"Recentemente sofremos uma intrusão na rede na qual um terceiro não autorizado acessou e baixou ilegalmente informações confidenciais de nossos sistemas, incluindo imagens de desenvolvimento antecipado para o próximo Grand Theft Auto", disse ele.

"Neste momento, não prevemos qualquer interrupção em nossos serviços de jogos ao vivo agora qualquer efeito a longo prazo no desenvolvimento de nossos projetos em andamento".

A melhor notícia é que, embora este tenha sido um momento difícil para o estúdio, Rockstar continuará com o desenvolvimento do jogo. Ele revelará filmagens e detalhes oficiais "quando estiver pronto".

Uma mensagem da Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8- Rockstar Games (@RockstarGames) 19 de setembro de 2022

"Estamos extremamente desapontados em ter qualquer detalhe de nosso próximo jogo compartilhado com todos vocês desta forma. Nosso trabalho no próximo jogo do Grand Theft Auto continuará como planejado e permanecemos tão comprometidos como sempre em entregar uma experiência a vocês, nossos jogadores, que realmente exceda suas expectativas", acrescentou ele.

"Atualizaremos todos novamente em breve e, é claro, apresentaremos a você adequadamente este próximo jogo quando ele estiver pronto". Queremos agradecer a todos por seu apoio contínuo através desta situação".

O vazamento começou a ganhar tração no domingo 18 de setembro, com mais de uma hora de supostas filmagens do GTA 6 aparecendo online. Take Two tem servido avisos de retirada cada vez que ela aparece.

Os detalhes a serem revelados incluem o cenário - Vice City - e que dois protaganistas principais foram mostrados, incluindo uma personagem feminina jogável pela primeira vez.

Numerosos outros desenvolvedores e editores de jogos expressaram seu apoio ao Rockstar nos últimos dias.

