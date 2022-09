O GTA 6 pode estar chegando mais cedo do que você pensa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Após uma recente mensagem da Rockstar aos desenvolvedores do GTA 5 para agradecer seus esforços, alguns acreditam que há indícios de que o GTA 6 está chegando mais cedo do que o esperado.

No início de 2022, a Rockstar confirmou oficialmente que está de fato trabalhando no Grand Theft Auto 6, mas, de outra forma, manteve silêncio sobre outros detalhes do jogo. Houve algumas especulações sobre a próxima entrada na série, incluindo a sugestão de que poderia ser colocado no Vice City novamente, mas a informação oficial é escassa no terreno.

-

No início de setembro, Rockstar postou uma nova página em seu site oficial. Uma página dedicada de agradecimento para mostrar seu apreço pelos milhares de desenvolvedores que trabalharam no Grand Theft Auto 5 e no GTA Online ao longo dos anos desde o lançamento do jogo.

Top Nintendo Switch games 2022: Melhores títulos de Switch que todo jogador deve possuir Por Max Freeman-Mills · 1 Setembro 2022 · Nosso guia para os melhores jogos Switch - incluindo títulos exclusivos, indies, single e multiplayer.

O post lê:

"Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online representam os esforços combinados de nossa equipe global ao longo de muitos anos. Queremos reconhecer e agradecer a todos que contribuíram para estes jogos, desde seu lançamento original em 2013 até os dias de hoje".

Seguido de uma longa lista de envolvidos, que se diz totalizar quase 6.000 desenvolvedores, designers, programadores e muito mais. Ao encontrar esta página de agradecimento, alguns sugeriram que ela implica que este é o "início do fim" do Grand Theft Auto 5. Assim como a possibilidade de que o Rockstar esteja se preparando para revelar mais sobre o GTA 6. Não é uma confirmação oficial, mas pode ser uma dica do que está por vir.

Escrito por Adrian Willings.