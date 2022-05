Esta é a GTA: Refilmagem da Vice City que deveríamos ter

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2021, tivemos uma remasterização de três jogos clássicos do Grand Theft Auto - Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas - mas esta chamada"Edição Definitiva" foi uma infeliz confusão de insetos e decepção.

O remasterizador foi realizado pela Grove Street Games e no lançamento foi recebido com críticas geralmente desfavoráveis nas várias plataformas em que estava disponível.

Infelizmente, a Definitive Edition deixou-nos e aos fãs da série a desejar. Agora um novo conceito de trailer mostrou como Grand Theft Auto: Vice City poderia ter sido.

O trailer feito por fãs mostra como poderia ser um remasterizador GTA Vice City adequado em hardware de jogos modernos como PC, PlayStation 5 e consoles Xbox série X/S. Ele foi criado pelo YouTuber TeaserPlay e criado usando o motor de jogo Unreal Engine 5.

A UE 5 já foi usada para criar algumas visões impressionantes do que é possível com a última engine de jogos da Epic Games. Vimos a incrível demonstração do Matrix Awakens e outras visões impressionantes sobre o futuro dos jogos. Esta criação feita por fãs nos mostra como o GTA: Vice City poderia ter sido e nos faz ansiar pela coisa real.

TeaserPlay pensou que era uma boa demonstração do que é possível no Unreal Engine 5:

"Eu usei Lumen para renderizar e meu objetivo ao fazer este vídeo foi mostrar como o Unreal Engine 5 é poderoso para fazer jogos de caixa de areia e como deveria ser a versão remasterizada do GTA Vice City".

É claro, é apenas um conceito e não um trailer para um lançamento de jogos de verdade, mas ainda nos enche de sentimentos de alegria.

Esta visão do GTA: Vice City também vem logo após a triste notícia do falecimento de Ray Liotta, que deu voz ao protagonista da Vice City, Tommy Vercetti. Mas ao menos é uma bela homenagem a ele.

Como se esta provocação não fosse suficiente, TeaserPlay também fez um conceito para San Andreas:

