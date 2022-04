Max Payne 1&2 Remake: Aqui está tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Remedy Entertainment está refazendo seus jogos clássicos de Max Payne para os consoles e PC da geração atual.

Desenvolvido em parceria com a Rockstar , detentora da IP, os novos jogos serão fundidos em um título e, embora possamos não ver o resultado por um ano ou dois, já é muito esperado, tal é o amor pela franquia.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o remake de Max Payne até agora.

É o início do desenvolvimento dos jogos refeitos de Max Payne. O desenvolvedor original Remedy abordou a Rockstar com a ideia de criar um único novo jogo combinando Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne, com o qual a Rockstar concordou.

"Ficamos emocionados quando nossos amigos de longa data da Remedy nos abordaram para refazer os jogos originais de Max Payne", disse o fundador da Rockstar, Sam Houser.

“Somos grandes fãs do trabalho que a equipe da Remedy criou ao longo dos anos e mal podemos esperar para jogar essas novas versões”.

O novo jogo será feito no próprio Northlight Engine da Remedy - o motor de jogo por trás do excelente Control e Quantum Break do estúdio.

“Max Payne sempre ocupou um lugar especial no coração de todos na Remedy, e sabemos que milhões de fãs em todo o mundo sentem o mesmo”, disse o CEO do desenvolvedor, Tero Virtala.

“Estamos muito empolgados por trabalhar com nossos parceiros da Rockstar Games mais uma vez pela chance de trazer a história, ação e atmosfera dos jogos originais de Max Payne de volta aos jogadores de novas maneiras”.

Foi confirmado que o jogo reimaginado de Max Payne estará disponível noPlayStation 5 , Xbox Series X /S e PC. Não haverá versões de última geração.

Nenhuma porta do Nintendo Switch foi anunciada até o momento.

Max Payne foi uma revelação em seu lançamento original em 2001. A aventura de ação em terceira pessoa usava uma excelente mecânica de tempo de bala que desacelerava os tiroteios quando necessário.

Também nos apresentou o herói de mesmo nome, um ex-oficial da polícia de Nova York quebrado para vingar sua esposa e filho assassinados. O tema neo-noir continua no segundo jogo, com Payne agora encarregado de derrubar uma misteriosa cabala chamada Inner Circle.

Existem temas místicos e cultuais por toda parte, com um tom mais sombrio do que o subsequente Max Payne 3 desenvolvido pela Rockstar.

Considerando que está apenas na fase de desenvolvimento do conceito no momento, nenhuma data de lançamento foi anunciada.

É improvável que esteja disponível até o final de 2023, no mínimo - mais provavelmente 2024.

Não há planos atuais para remasterizar Max Payne 3, embora fiquemos surpresos se a própria Rockstar não estiver trabalhando em trazer o jogo Xbox 360, PS3 para os padrões modernos para ser lançado na mesma época do remake.

Escrito por Rik Henderson.