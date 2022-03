Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto Online ganhou novas versões de última geração no PlayStation 5 e Xbox Series X/S em março de 2022, e a Rockstar aproveitou a oportunidade para também lançar um novo serviço chamado GTA Plus.

O programa de associação é exclusivo para essas novas plataformas e permite que os jogadores obtenham uma série de benefícios, que detalhamos na íntegra abaixo, então continue lendo para descobrir todos os principais fatos.

Há apenas um nível de associação para o GTA Plus, felizmente, e custa US $ 5,99 por mês. Ainda não temos confirmação de quanto custará na UE e no Reino Unido, mas não podemos imaginar que varie muito desse número quando for lançado em 29 de março de 2022.

Apresentando GTA+ para GTA Online.



Um novo programa de associação exclusivo para PS5 e Xbox Series X|S — fornecendo acesso fácil a uma série de benefícios valiosos para jogadores novos e antigos nos consoles de última geração.



Lançamento em 29 de março: https://t.co/t9DyrLap1W pic.twitter.com/gz4UXzCfxf — Rockstar Games (@RockstarGames) 25 de março de 2022

Você não pode comprar mais de um mês adiantado no momento, e terá cobrança recorrente por padrão (que você pode desativar), então este é um acordo mensal.

Até agora, apenas uma coisa é confirmada como constante a cada mês no GTA Plus - você receberá uma entrega mensal de GTA$ 500.000 no jogo para gastar no que quiser.

Além disso, os benefícios variam a cada mês, com recompensas exclusivas para membros que você não pode obter em outro lugar, e você precisará reivindicá-las on-line antes do final do mês para aproveitá-las.

Para ter uma ideia do que está em oferta, aqui está o que a Rockstar diz que está oferecendo para o primeiro mês de GTA Plus, de sua postagem no blog sobre o serviço :

GTA$ 500.000 entregues automaticamente em sua conta do Maze Bank.

entregues automaticamente em sua conta do Maze Bank. O Principe Deveste Eight - juntamente com uma atualização complementar Hao's Special Works para ele antes de ser disponibilizado para compra pelo público em geral - além do HSW Orange Trip e HSW CMYK Glitch Liveries. A Auto Shop localizada em La Mesa, apresenta uma variedade de atualizações de jogabilidade de Los Santos Tuners. Os atuais proprietários de lojas de automóveis podem se mudar para La Mesa sem custo adicional.

- juntamente com uma atualização complementar Hao's Special Works para ele antes de ser disponibilizado para compra pelo público em geral - além do HSW Orange Trip e HSW CMYK Glitch Liveries. localizada em La Mesa, apresenta uma variedade de atualizações de jogabilidade de Los Santos Tuners. Os atuais proprietários de lojas de automóveis podem se mudar para La Mesa sem custo adicional. Isenção das taxas de adesão ao LS Car Meet . Os atuais membros do LS Car Meet com GTA+ serão reembolsados em GTA$50.000 durante o período do evento.

. Os atuais membros do LS Car Meet com GTA+ serão reembolsados em GTA$50.000 durante o período do evento. Os proprietários de iates podem fazer upgrade para o Aquarius Super Yacht sem custo adicional.

sem custo adicional. A camiseta e shorts de basquete Gussét Frog e Broker Prolaps adicionados automaticamente ao seu guarda-roupa.

e automaticamente ao seu guarda-roupa. A pintura do transportador para o Mammoth Avenger, HVY APC e TM-02 Khanjali.

para o Mammoth Avenger, HVY APC e TM-02 Khanjali. Uma seleção de tintas e emblemas gratuitos para a Auto Shop.

3X GTA$ e RP na Série de Corridas de Obras Especiais de Hao .

. 2X Car Meet Rep na Street Race Series .

Se você é um jogador ávido ou apenas um recém-chegado à procura de uma vantagem inicial, essa é uma variedade de bônus que podem ser bastante úteis, embora o tempo dirá quais outros benefícios vêm nos meses seguintes.

Escrito por Max Freeman-Mills.