GTA 5 para PS5 e Xbox Series X/S terá 50% de desconto no lançamento

(Pocket-lint) - A versão de última geração do Grand Theft Auto 5 está a poucos dias de distância, com data de lançamento em 15 de março de 2022, mas parece que haverá um ótimo acordo para incentivar uma compra assim que for lançado.

Algumas listagens de lojas para o jogo foram publicadas e pintam uma imagem bastante confusa.

No PlayStation, o preço é muito impressionante, por £ 8,75 ou US $ 9,99 para o modo história e GTA Online durante o período de lançamento. A Rockstar tem ligações promocionais com o PlayStation, que provavelmente estão por trás da vantagem que tem no preço, e o pacote de ambos os jogos no PS5 custará £ 34,99 ou $ 39,99 quando o período promocional terminar.

O GTA Online por si só, por outro lado, está listado por £ 8,99 na Xbox Store no momento e aumentará para seu preço em tempo integral de £ 17,99 em 14 de junho. O preço permanente do modo história também será de £ 17,99 ou $ 19,99 no Xbox. Assim como no PS5, mais tarde você poderá obter um pacote de ambos os jogos por £ 34,99 ou US $ 39,99.

GTA Online será gratuito nos primeiros três meses após o lançamento do PS5 se você tiver o PlayStation Plus, um ótimo negócio quando você considera que não há equivalente no Xbox.

À medida que os esquemas de preços avançam, esse é um dos mais caóticos que podemos nos lembrar de encontrar, o que não é ajudado pela divisão entre o Modo História e o GTA Online para o lançamento, então vale a pena verificar se está obtendo o preço certo antes de você pedido antecipado.

Escrito por Max Freeman-Mills.