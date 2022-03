Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O lançamento desastroso de Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (ainda alguns meses depois) do ponto de vista do desempenho está sendo lentamente corrigido por atualizações e patches, e o mais recente traz uma enorme lista de ajustes e mudanças.

O patch, rotulado como versão 1.04 nas extensas notas que você pode conferir aqui , agora está disponível em todas as plataformas e, portanto, disponível para download e instalação.

Independentemente da versão em que você está jogando, você deve ver um desempenho e estabilidade notavelmente melhores, e isso também se aplica se você estiver executando o jogo nos modos de desempenho ou qualidade em determinados consoles.

As notas de atualização são previsivelmente granulares, então você pode não querer ler todas elas, mas também há muitas mudanças e atualizações de textura, muitas delas destinadas a restaurar algumas das piadas visuais que a resolução e a suavização da trilogia aumentaram tinha matado acidentalmente.

Há também ajustes de colisão para garantir que você não possa cair no mapa ou atravessar objetos duros com tanta frequência, e cada jogo tem algumas mudanças visuais reveladoras, como os semáforos de Vice City realmente acendendo corretamente.

Dado que a Rockstar emitiu um pedido de desculpas pelo estado dos jogos remasterizados logo após seu lançamento, e tendo em mente que seu desempenho não os impediu de vender em grandes números, esperamos que este seja o mais recente de uma linha de atualizações adicionais para venha.

Escrito por Max Freeman-Mills.