Rockstar confirma que está trabalhando em GTA 6

(Pocket-lint) - A Rockstar divulgou uma atualização bem-vinda sobre seus planos em alguns jogos, mas a maior manchete de sua atualização da comunidade é clara - está trabalhando no GTA 6 agora.

O grande desenvolvedor reconhece que a "longevidade sem precedentes do GTA V" significa que a diferença entre os lançamentos completos da série se estendeu nos últimos anos, mas isso é parcialmente explicado pelo desejo de superar genuinamente seu trabalho no quinto jogo.

Essa barra aparentemente foi cumprida, pois confirma que "o desenvolvimento ativo para a próxima entrada da série Grand Theft Auto está bem encaminhado", com mais notícias esperançosamente chegando em um futuro relativamente próximo por meio de seus canais oficiais.

Muitos de vocês têm perguntado sobre uma nova entrada na série Grand Theft Auto.



A cada novo projeto, nosso objetivo é sempre ir além do que entregamos anteriormente. Temos o prazer de confirmar que o desenvolvimento ativo para a próxima entrada da série está em andamento. — Rockstar Games (@RockstarGames) 4 de fevereiro de 2022

Se você esperava algo mais concreto do que isso, sairá decepcionado com a postagem completa do blog , mas é ótimo saber que o jogo está realmente chegando. O último jogo completo da Rockstar, Red Dead Redemption 2 , foi afinal uma conquista impressionante, então você esperaria que o GTA 6 fosse igualmente de cair o queixo, mas com tecnologia de última geração.

Teremos que esperar para ouvir mais sobre GTA 6, sejam detalhes sobre uma possível configuração ou com quem você poderá jogar, mas enquanto isso a Rockstar também tem muitos planos para o GTA Online e confirmou que o PS5 e as versões Xbox Series X/S do GTA 5 chegarão em 15 de março de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.