GTA Trilogy Definitive Edition versões físicas adiadas enquanto os jogos são corrigidos

(Pocket-lint) - Logo depois de lançar uma primeira grande atualização para a versão digital de seu pacote, a Rockstar adiou o lançamento das versões físicas de Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition.

Os jogos foram lançados digitalmente no início de novembro para uma tempestade absoluta de críticas graças ao seu estado de erros de cair o queixo, e a Rockstar não demorou muito para emitir um pedido de desculpas e também para restabelecer as versões originais dos jogos nas vitrines digitais.

Ele prometeu consertar todos os três títulos, e o primeiro grande patch fez um monte de trabalho para estabilizar seu desempenho e consertar alguns dos bugs mais evidentes. Isso inclui, por exemplo, adicionar a opção de neblina quando você estiver no alto de San Andreas, para evitar ver todo o mundo do jogo e o camarote de uma só vez.

Também foram corrigidos vários erros de grafia em placas de lojas, erros de continuidade de cut-scene e muito mais. No entanto, parece que a Rockstar tem razão ao lançar as versões em disco com a versão original com erros do jogo.

As datas de lançamento das versões físicas de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition mudaram.



O Xbox Series X / Xbox One e PS4 serão lançados em 17 de dezembro. A versão Nintendo Switch será lançada no início de 2022.



Verifique a disponibilidade em seu revendedor local. pic.twitter.com/6avP8yp6la - Rockstar Games (@RockstarGames) 30 de novembro de 2021

Enquanto o lançamento das versões do jogo para Xbox e PlayStation caiu apenas 10 dias, a versão Switch foi adiada para o ano que vem, refletindo seu desempenho pior mesmo em relação ao poder reduzido do console da Nintendo.

Na realidade, este é o tipo de atraso para melhor - pessoas que compram em formato físico provavelmente preferem ter uma experiência mais estável do que obter o jogo uma semana antes, na maioria dos casos, e espero que isso ajude nisso.

