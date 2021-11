Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Rockstar nos mostrou as primeiras imagens de seu último título, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition , rodando no Nintendo Switch.

O jogo está ótimo com suas novas texturas de alta resolução, enquanto mantém o charme de desenho animado do lançamento original. Boas notícias para os usuários do Switch, que podem estar curiosos para saber como os remasterizados ficarão em hardware com um pouco menos de potência.

As imagens mostram CJ do GTA San Andreas escapando da perseguição policial, as propriedades à beira-mar de Vice City, Claude do GTA III caminhando pelas ruas de ChinaTown e Tommy Vercetti com Ken Rosenberg.

A Trilogia será lançada em 11 de novembro de 2021 para Xbox Series X e S, Xbox One, PS5 , PS4, Switch e PC por meio do Rockstar Games Launcher. As pré-encomendas digitais via Microsoft Store ou Nintendo eShop permitem que os jogadores comecem a pré-carregar o jogo antes do lançamento. Os jogadores de PC têm que esperar até o dia do lançamento para fazer o download.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition custará £ 54,99 no Reino Unido e $ 59,99 nos EUA.

Os assinantes do Xbox Game Pass poderão jogar a parte GTA: San Andreas do jogo desde o primeiro dia, enquanto o segmento Grand Theft Auto III Definitive Edition chegará ao Playstation Now um pouco mais tarde, em 7 de dezembro de 2021.